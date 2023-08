A zsákos szezon még messze van, de várhatóan a hagyma kilónkénti ára sem esik majd drasztikusan a következő hetekben. A minőségi lilahagyma kilónkénti ára 550-700 forint között mozog.

Fentebb a befőzést említettük. A kovászolni, illetve befőzésre váró uborkához illő kaporért – csokorban – 150-300 forintot kérnek az árusok. A hétvégi húslevesbe való zeller, illetve a friss és illatos petrezselyem is 200 forintba kerül. Bő három évtizede még sokan idegenkedtek a padlizsántól, a törökparadicsom mára – íz és beltartalmi értékei miatt is – közkedvelt lett. Sütve, főzve, krémlevesnek is kiváló csemege. A közeli hiperben 600 forint körül kínálták kilóját, miközben a helyi piacon 500-750 között szerezhetünk be egy kilónyit. A piac kontra diszkont versenyt az egyik alapélelmiszer – burgonya – szempontjából a standoló árusok nyerték. Kilónként 300 forintért remek minőségű terméket vásároltunk. Az utóbbi hetekben némileg hanyagoltuk a füstöltáru-jelentést. Kiváló, dunaföldvári illetőségű kolbászt vásároltunk. A kilónkénti ár 4000 forint, a sonkáért 4300 forintot kértek.

A tökfélék már tényleg baráti áron elvihetők. Friss, főzeléknek és levesnek is kiváló cukkini kilója 250 forintba kerül. A főzni való tök kilója még ennél is olcsóbb (190-350 forint).