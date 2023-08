Mindig valami szomorúságot éreztem a nyár elmúltával. Valahogy az ember agya csupa szép képzettársítást kapcsol az évszakhoz, még olyat is hallottam, hogy nyáron szebbek az emberek. Persze érthető, hiszen a legtöbben ilyenkor mennek nyaralni (a nevében is benne van), ilyenkor valóban kellemes élmények érik az embert általában. De még az olyan praktikus dolgok is ehhez az évszakhoz kötődnek, hogy indulás előtt nem töltünk negyed órát az öltözködéssel, épp csak felkapunk valamit. A férfiak örülnek, hogy a nők kevesebbet. Idén viszont szomorúság helyett megkönnyebbülést érzek, hogy vége lesz ennek az elviselhetetlen hőségnek. Megváltozott a világ, és ennek nem túlzottan örülök.