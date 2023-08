Melyikünk nem vette még elő választékos káromkodási tudását, amikor egy weboldalon bizonygatnia kellet, hogy nem robot? A CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) már több mint 20 éve keseríti meg az életünket. A legutóbbi felmérés szerint az embereknek 9 és 15 másodpercre volt szükségük a feladvány megoldásához, és körülbelül 50-84 százalékos találatot értek el, amíg a robotok nem egészen egy másodperc alatt estek túl rajta. Vagyis a robot hamarabb és biztosabban be tudta bizonyítani, hogy ember. Most törhetem a fejem, hogy teszem nyilvánvalóvá, hogy mindezt én írtam.