Bánfi Bence séf szerint nagyon sokat javult a balatoni strandokon működő büfék, bisztrók kínálata, a működtetők szívüket-lelküket beleteszik a munkába – írja Kovács Erika társoldalunkon, a veol.hu-n.

A Terasz bisztró séfje, Bánfi László, tulajdonosa, Nagy Gábor és az ötletgazda Kardos Gábor

Fotó: Kovács Erika

Nagy Gábor a siker kulcsának nevezte a kitűnő csapatot, majd elismeréssel beszélt Nagy Péterről, a másik tulajdonosról is. A séf elmondta, az ételt közösen találták ki: alapja egy lepény kenyér, melyre paradicsomos, bazsalikomos, olivás ragut tesznek, arra parajos fűszeres krémsajtot, majd bakonyi füstölt marhanyelvet és zöldséges díszítést.

Nagy-Golyán Nikoletta, a Balatoni Kör elnökségi tagja és férje, Nagy Gábor, a Kalóz tulajdonosai elmondták, a versenyt először 2015-ben rendezték meg a strandi gasztronómia minőségi javításáért, mely egy életérzés. Idén 17 hely 25 étellel nevezett, több kategóriában.

Nagy-Golyán Nikoletta és férje, a fövenyesi Kalóz strandbisztró tulajdonosai

Fotó: Kovács Erika

Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája szerint a balatoni Beach Food trend képviseli itthon a régiós alapanyagokat és szemléletet, de a globális street food receptek balatonivá tételével európai összehasonlításban is értékteremtő, képviselői egymást is inspirálják. Cél, hogy a fine diningnál elérhetőbb áron, szélesebb közönségnek kínálják a gasztronómiai élményeket, kreatív ételeket. A vega és vegán trend a tavalyinál is markánsabb volt idén, több példa volt arra, színesíthető a rántott sajtos, gombás kínálat.

– A balatoni strandgasztronómia fejlődését és a Beach Food trendet az idén különösen nehéz gazdasági környezet és a hazai médiában a Balatont külföldi tengerpartokkal negatívan összehasonlító cikkek sem törhették meg. Akik a Balaton szerelmeseiként hűek maradnak kedvenc tavunkhoz és vendéglátósként bizonyítják, miért érdemes a lehető legjobbat nyújtani, nehezebb körülmények között is különleges ételeket kínálni. A minőséget pedig nem csak Budapesten, hanem máshol is meg kell fizetni – fogalmazott Kardos Gábor.

Mint ismert, a Balatoni Kör idén kilencedszer hirdette meg az Év strandétele versenyt, melynek célja, hogy egészséges és kreatív ételeket kínáljanak. A balatonalmádi győztes pikáns névválasztása izgalmasan kapcsolódik a balatoni nyárhoz.

Bisztró kategóriában idén a balatonboglári kultétterem, a Gianpiero's hideg tökfőzelék feltétlenül nevű étele nyert, melyet garnélás vagy más, hagyományos feltéttel is lehet kérni. Az étel jelzi, roppanós tökkel könnyen elkészítve és hidegen tálalva üdítő és egészséges étel lehet a tökfőzelék is.

A Tork képviselője, Sipos Norbert az Év felfedezettje díjat a Lángos world büfé Pofás fogas pil-pil lángosának adta, melyet Balatonmária nagy szabadstrandján készítenek. A garnéla helyett süllőpofával lángoson tálalt fokhagymás-paradicsomos pil-pil strandételként tökéletesen jeleníti meg a Beach Food lényegét, hogy a pil-pilt, mint spanyol tengerpartokra jellemző nemzetközi sztenderdet hogyan lehet hazaivá, balatonivá tenni. A lángost füstölt chiliszálakkal díszítik.

Az alsóörsi Fogas bisztró zellerraviolija lett idén a legjobb vegetáriánus étel, melynek gombás tölteléke tészta helyett vékonyra szelt zellerlapok közé került.

A szervezők fontosnak tartották, hogy meghirdessék a megfizethető strandétel kategóriát is, melyben a vonyarcvashegyi Party hangulat büfé által megálmodott Party harcsali fantázianevű étel nyert. Túrós csuszás harcsapaprikást palacsintában igényesen tálalva tették balatonivá a hortobágyi palacsintát.

A főleg gasztronómiai szakújságírókból álló zsűrihez idén Csillag Richárd balatoni séf csatlakozott.

A döntőbe jutott ételek bármelyike esélyes volt a győzelemre. Idén nyitott a lellei Mesés BBQ & grill. Koós Tamás tulajdonos ételeinek összetevőit maga készíti, a Lyonból hozott kovásszal készíti a pizzát, a hamburger buciját, maga kovászolja a hagymát, amit mellé ad. A zamárdi Tiki Beach Sztrapacsintája palacsintában tálalt sztrapacska. Másik ételük, a grillezett görög- és sárgadinnye cukkinispagettivel, cideres sárgabarackhabbal, a gyümölcsöt főételként tálalva színt hozott a vegán kínálatba.

A fenyvesi Konyhám idén büfé kategóriában nevezett étele kovászolt, fűszerezett rántott kenyér, füstös paradicsom salsamártogatóssal. A fonyódi Konyhám stúdio 365 bisztró kategóriában nevezett étele, a zellervariációk sült zeller, almapüré, napraforgópraliné, almachips, szarvasgombás balzsamkrém és vegán majonéz igényesen tálalva. Büfé kategóriában nevezett, a versenyben díjat nem nyert ételek a Fogas bisztrótól a céklás humusz, vöröslencsesaláta tésztakosárban jó példát adott arra, hogyan lehet a tortillalapokat olajban kosár alakban kisütve újabb eredeti Beach Food tálalási módot kitalálni, amivel elvihetővé tehetik az ételt. BuSajt nevű harmadik ételük disznósajthoz hasonló formájú, busából készített könnyű, szépen tálalt halétel. A Szarvas csiga Fonyódról egy sült szarvaskolbász, langyos, házi sós briósban, izgalmas borsos-mustáros szósszal, friss salátával, vajon karamellizált hagymával.