Grúziába lépve vége a jó világnak

Utolsó törökországi szállásomat 7 után hagytam el. A vàros szélén olyan tömény tea és édes sütemény illat lengedezett, hogy megkellett állnom enni valamit. Egy korán nyitó cukrászdánál már ültek reggeliző férfiak. Körüljártam őket, megnéztem mit esznek. Észre vettek a kiváncsiságomat és adtak kóstolót a tányérjukról. Igazi álom reggeli. Nekem is ilyen kell, egy nagy bögre haboskávéval. Az unalmas kilométereket egy kisebb hegyomlás és a csodás mecsetek látványa tette szinessé. Menet közben megint tömény tea illatot éreztem, egy ültetvény mellett,üzem is működött. Onnan jött az illat. Teljes hegyoldalak vannak betelepítve teacserjékkel. Egy megközelíthető helyen megálltam egy fotó kedvéért. Letéptem egy levelet, de semmilyen tea ízt vagy illatot nem éreztem. Gondolom a tealevél szüretnek is megvan az ideje és módja. Mi csak megússzuk a teát, de soha eszünkbe sem jut, hogy milyen sok ember rengeteg munkája van benne.

Grúz helyi idő szerint 15 órakor átléptem a török-grúz határt. Hirtelen megint öregedtem egy óràt. Már 2 órával vagyok előrébb. Átlépéshez nem elég a személyi igazolvány, útlevél kell. 4x ellenőrizték az okmányokat mire átjutottam.

És végre, 4200 km bringázás után megérkeztem a célországba. Első dolgom a sim kártya vásárlása volt, majd helyi pénzt váltottam. 1€=2.7 lari. 1 lari kb 140 ft.

A határon akkor tumultus volt, hogy a bringát alig tudtam kiszabadítani a sok autó és túrista közül.

A határtól Batumi 14 km. És itt rádöbbentem, hogy vége a jó világnak. Az utak forgalmasak, keskenyek és tele vannak mély kátyukkal. Nagyon kell figyelni. Ukrán, üzbég, kazah, török, grúz, orosz, kamionok mennek mint az őrültek a szűk, rossz minőségű úton a városokon keresztül. Az utak kanyargósak, nem egy kisodródott teherautó áll az utak szélén. Van amelyik már több éve, mert a növények màr teljesen benőtték.

Próbáltam szállás keresni a város szélén, de 100 larit 14000 ft nem adok egy hotelszobáért. A bookingon találtam megfelelőt nagyon jó helyen a város északi részén, közvetlenül egy zöldség piac mellett. Szobám az első emeleten, bringa biztonságban a bezárt garázsban. Beköltözés, tisztálkodás után kimentem a közeli piacra kicsit körülnézni, meg vacsorázni. Az első látásra kicsit nyomasztó a látvány Törökország után. Teljesen más minden. Pedig csak 20 km vagyok a határtól. Mintha Indiában lennék. Ott volt ilyen kosz és káoszos minden. De nem ijedek meg, ebbe is bele tudok simulni. Mindent meg tudok szokni 1-2 nap alatt. Az utamba eső első büfében ettem valami hússal és zöldséggel csípőspaprikával töltött itatóspapírt. Nem volt nagy eresztés, de megettem. Kólát ittam utána, mert itt még nem kaptam sört. Az 'üzletsort" néztem meg, majd a zöldségpiacot. A legtöbb helyen megkínáltak gyümölccsel. Végül nem vettem mert már tele ettem magam. A utcán szabadon, zsákokból árulják a vágott dohányt. Itt nincs nemzeti dohánybolt. Utoljára bementem egy nagyobb üzletbe, ahol végre kaptam sört is. A helyi söripar terméket választottam. Nem volt igazi a sok gyümölcs után, de azért lecsúszott.

Megtett táv 134 km.