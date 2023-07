Ahogy arról Mukics Dániel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszámolt, a legtöbb esetben alig egy négyzetméteren égett a légkondicionáló kültéri egysége, de a homlokzati szigetelés megolvadása miatt a járulékos károk is komolyak. Így volt ez Fejér vármegye két legnagyobb városában: Dunaújvárosban és Székesfehérváron is. A feol.hu érdeklődésére a tűzoltó alezredes elmondta, Dunaújvárosban 1-1 négyzetméteres tüzek voltak, s ezek közül az egyik egy családi ház nappaliját érintette. Székesfehérváron kicsit nagyobb kiterjedésű, négy négyzetméteres tűz alakult ki egy esetben, s az ereszalja is meggyulladt. Összehasonlításképp, a már említett legsúlyosabb klímatűz, Pomázon, negyven négyzetméteren okozott károkat.

A huszonkét eset mindegyike közös nevező alá hozható az okokat tekintve. - A légkondicionálókban keletkezett tüzek elektromos meghibásodásra, vagy mechanikai hibára vezethetők vissza - árulta el a szóvivő.

- Egy légkondicionáló beépítéséhez nem kell külön engedélyt kérni, azonban ez nem azt jelenti, hogy bárhová, bármilyen módon elhelyezhető a készülék. A klímákkal kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében csak megbízható forrásból származó készüléket szereltessünk be, a telepítést és karbantartást pedig bízzuk szakemberre. Ha régi, alulméretezett hálózatra, vagy nem hozzáértő módon kötik be a klímát, az könnyen tűzhöz vezethet - tette hozzá, majd így folytatta: - Egy régi épületbe újonnan felszerelt klímaberendezés is könnyen túlterhelheti a régi hálózatot. Ezért csak a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra szabad klímaberendezést csatlakoztatni, mert ezek használata a nagy melegben fokozott áramfelvétellel jár.

Mint javasolta, a telepítésnél érdemes gondoskodni megfelelő áramköri védelemről is, hogy baj esetén magától lekapcsoljon, illetve könnyen áramtalanítani lehessen. Az éghető dolgokat pedig távolítsuk el a kültéri egység közeléből.

Mukics Dániel kifejtette továbbá, hogy a nyári kánikulában szinte egész nap maximális teljesítményen üzemel a kültéri egység, mely gyakran a tűző napon van, s így, ilyen körülmények között könnyen károsodhat, túlhevülhet, meggyulladhat. - Időnként érdemes tehát nemcsak tisztíttatni, hanem a tüzek elkerülése érdekében szakemberrel megnézetni a klímát. Ha kigyulladna a klíma, amíg feszültség alatt van, tilos vízzel oltani. Mivel a legtöbb tűzoltó készülék alkalmas elektromos tüzek oltására is, ha feszültség alatt van, egy porral oltó tűzoltó készülékkel érdemes megkezdeni az oltást - fogalmazott.

Bármilyen tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelmérés. A tűz másodpercek alatt rohamosan terjedhet, így ha látunk esélyt a tűz sérülés nélküli eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg. Ha nincs ilyenre lehetőség, akkor menekülés közben az első dolgunk a tűzoltók értesítése a 112-es segélyhívószámon.

Forrás: feol.hu