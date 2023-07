Nyilván van némi anyagi megfontolás is abban, hogy kétszer is meggondoljuk, betérjünk-e egy vendéglátóegységbe, hiszen a legtöbb hely árszintjét messze nem az átlagember pénztárcájához szabták. Amikor a Balaton Soundon egy longdrink kerül háromezer forintba, akkor még a mámort is otthonról viszik a fesztiválozók. A kétezer forintos lángos idejében már a falatozást is hátrébb sorolja az ember. Viszont így egészen biztos, hogy egyre kevesebb helyre tudunk majd betérni, sorra fognak bezárni a vendéglők. Talán soha nem volt még aktuálisabb a viccesnek szánt felirat egy vendéglátóhely előtt: „Ha nem ­jössz be, abba ketten halunk bele. Te szomjan, én éhen!”