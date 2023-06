Az intézmény arra biztatja a diákokat: kezdjék náluk a vakációt. Csatlakozzanak a nagy nyári olvasási kalandhoz! A résztvevők küldetése során napi 25 perc olvasás lesz a feladat. A tanulók egy különleges nyomdai nyomatot kapnak a kis gyűjtőfüzetükbe azokon a napokon, amikor teljesítik feladatot. Minél több nyomtatott jutalmat kell összegyűjteni a játék során.

Ismered a bingó játékot? – kérdezik az szervezők. Hozzátéve: Olvass érdekes helyeken, változatos módon a hétvégeken is, és legyen neked is bingód! A könyvtár csupa mókát, kacagást, játékot, kézműveskedést és egyéb meglepetést is ígér a kaland során azoknak, akik velük tartanak a most következő nyári tanítási szünetben. A játék július 3-án kezdődik és július 31-ig tart, minden hétköznap 9 és 11 óra között lehet felkeresni a könyvtárat.