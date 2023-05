Szerdán délután a városi stadionban a Rácalmás SE és Dunaújváros PASE vezetői és fiatal labdarúgói látták vendégül a Hankook Tire képviselőit. Az abroncsos cég munkatársai természetesen nem érkeztek üres kézzel. Harminc belépőt hoztak az év egyik leginkább várt hazai sporteseményére, a május 31-ei budapesti Európa Liga fináléra. A Puskás Arénában az európai klubfutball két neves csapata, az igazi EL-menőnek (korábban UEFA Kupa) számító andalúz Sevilla FC és az edzőfenomén José Mourinho által irányított AS Roma FC küzd majd trófeáért.

Az átadóünnepségen Roy Katalin, a Hankook Tire Magyarország Kft. kommunikációs vezetője elmondta:

– Cégünk 2012 óta az UEFA hivatalos partnere és mivel idén május végén Budapest ad otthont az EL döntőjének, így kézenfekvő volt, hogy ennek felvezetésében mi is aktívan szerepet vállaljunk. Örömteli, hogy kétszáz dolgozónk is ott lehet majd jövő héten a Puskás Arénában. A szerencsés munkatársakat sorsolás útján választottuk ki, de volt számos sportverseny - labdarúgás, drats, ping pong - amelyeken az eredményes szereplést a döntője szóló jeggyel honoráltuk. Járt nálunk Gera Zoltán 97-szeres válogatott labdarúgót és a Hankook újvárosi gyárában bemutattuk az Európa Liga díszes trófeáját is. E sorozat jótékonysági eleme, hogy harminc jegyet ajánlottunk fel a Rácalmás SE és a DPASE számára, hogy a tehetséges fiatal focisták, valamint kísérőik is a helyszínen szurkolhassanak a csapatoknak.