Gera és az Európa-liga kupa "kézzel fogható" közelségben

Gera Zoltán megérkezés után rögtön pályára is lépett, a Hankook Tire Magyarország Kft. dolgozóival közösen szorgosan teljesítette az ügyességi pálya labdás feladatait, elismerősen csettintve egy-egy szép csavarás, emelés, célba lövés láttán. A próbákra vállalkozó munkavállalók tesztelhették az Európa Liga döntőjének hivatalos labdáját is. Az átmozgató gyakorlatok után jöhetett a közös fotózás, amelyen az U21-es válogatott szövetségi kapitánya mellett a másik főszereplő az Európa - liga trófeája volt, amely már hétfőn megérkezett a rácalmási Hankookba.

Közben a vállalkozó kedvű Hankook-dolgozók próbára tehették tudásukat a második számú európai labdarúgó sorozat történetéből, valamint Gera Zoltán nemzetközi sikerekben is gazdag pályafutásából is. Érdemes volt jól szerepelni, hiszen az ügyességi pályán, valamint a kvíz során jól teljesítők együtt ebédelhettek a magyar válogatott egykori klasszisával. A baráti hangulatú találkán, Gera Zoltán mesélt angliai karrierjének legemlékezetesebb pillanatairól, a Ferencáros - Újpest rivalizálás klussziatitkairól, valamint arról is, hogy 2003-as találkozót kommentjeit olvasva döntött úgy, nem foglalkozik tovább az úgymond „szakértők” sokszor bántó véleményeivel. A sors úgy hozta, hogy az ebédlőasztalnál a fradista Gera éppen egy újpesti szurkolóval került szemközt.

„Mikor az aktív pályafutásom után, már az MLSZ alkalmazásában először kilátogattam az újpesti stadionba, volt bennem némi félsz, miként is fogadnak majd, ám nagyon kedvesen bántak velem. Azóta is a jó a kapcsolat.” – idézte fel Gera, akit legkedvesebb góljáról is kérdezték.

– Bármerre is megyek az országban, e kérdés természetesen szóba kerül. A szurkolókban leginkább az Európa-bajnokságon a Portugálok ellen lőtt gólom ugrik be. Számomra is örök emlék az a találkozó, de hasonlóan jó érzésekkel gondolok vissza a Liverpoolnak, a Manchester Unitednek, a vagy a Juventusnak szerzett gólokra is.

A program zárásaként kisorsolták azt a szerencsés harminc dolgozót, akik ott lehetnek majd a budapesti május 31-i Európa - liga fináléban.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Egy kis kupa történelem

Miként került egy gumiabroncsgyárba a második számú kontinentális sorozat végső kupája ilyen illusztris társaságban? A válasz egyszerű, ugyanis a Hankook az Európa - liga (EL) hivatalos partnere, ennek köszönhetően érkezett a trófea az üzembe szakavatott társaságban, ráadásul nem sokon múlt, hogy évekkel ezelőtt Gera Zoltán maga is a magasba is emelhesse azt pályafutása csúcsán. A magyar labdarúgás közelmúltjának egyik kiemelkedő játékosa ugyanis 2008-tól lett az angol Fulham játékosa, amelynek színeiben a 2009/10-es szezonban egészen a fináléig menetelt az Európa-ligában. Az elődöntős párharc visszavágóján az ő góljával nyertek a német Hamburg ellen 2-1-re, az ünneplés során „Szevasztok, magyarok!” felkiáltással üdvözölte a honfitársakat a kamerán keresztül.

A fináléban aztán az Atletico Madrid nyert hosszabbítás után, Gera gólpasszt adott, de a kupát nem emelhette a magasba.

A mostani szezonban Gera korábbi klubja, a Ferencváros ért el régen látott bravúrt, hiszen egészen a nyolcaddöntőig menetelt, ahol aztán kettős vereséggel búcsúzott.

Aztán Gera a negyeddöntők sorsolásánál is közreműködött. A párosítás: Feyenord – Róma, Juventus – Sporting, Manchester Utd. - Sevilla, Leverkusen – Union Saint-Gilloise (a találkozókat április 13-án, jövő héten csütörtökön rendezik).

Sikeres pályafutás - példaképpé vált Ami a nagykövetet illeti, Gera Zoltán hivatásos pályafutását a harmadosztályú Harkány SE-ben kezdte 1996-ban, majd 1997 és 2000 között a Pécsi MFC NB I-es labdarúgója volt. Innen a Ferencvároshoz szerződött 2000 júliusában. A zöld-fehérekkel magyar bajnok lett háromszor is (2001, 2004, 2016) és Magyar Kupa-győztes négy alkalommal (2003, 2004, 2015, 2016). Gerát hazánkban háromszor választották meg az év labdarúgójának (2002, 2004, 2005). 2004 júniusában az angol West Bromwich Albion csapatába igazolt, ahol 2008 júniusáig játszott. 2008 júliusától a londoni Fulham labdarúgója lett, 2011-ben visszaigazolt West Bromwich Albionhoz. Profi pályafutását 2018-ban a Ferencváros kötelékében fejezte be. Az aktív pályafutása lezárása után az edzői pálya felé fordult, 2019 nyarától a U21-es magyar válogatott szövetségi edzője. Megbízatása miatt távozott a Ferencváros szakmai stábjából. Ő irányította a korosztályos válogatottat a részben hazai rendezésű 2021-es U21-es Európa-bajnokságon, ami után meghosszabbították szerződését. A felnőtt nemzeti csapatnál is debütált a kispadon: 2020 novemberében két mérkőzésen ő helyettesítette a koronavírusos Marco Rossit a felnőtt válogatott kispadján. A 2021 júniusában rendezett Európa-bajnokság idejére másodedzőként csatlakozott az olasz edző stábjához.

Az Európa-ligáról

Az Európa-liga a labdarúgásban az UEFA második számú európai kupasorozata az UEFA-bajnokok ligája után. A kupát klubcsapatok számára rendezik minden szezonban. A csapatok a saját nemzeti bajnokságukon, illetve nemzeti kupájukon keresztül szerezhetnek indulási jogot e sorozatra. Korábban UEFA-kupa néven futott a sorozat, melynek a jogutódja lett az Európa-liga. A kupa jogelődje 1955-ben indult el még Vásárvárosok kupája néven, majd 1971-ben vette át a helyét az UEFA-kupa. Az újabb átszervezésre 2009-ben került sor, amely során az UEFA-kupa és az Intertotó-kupa megszüntetésével hozták létre az Európa-ligát, amelynek döntője a Puskás Arénában lesz május 31-én, amire óriási az érdeklődés.

Geráék a spanyolok és a belgák ellen készülnek

A közös fotózás és dedikálás után Gera Zoltán interjút adott lapunknak.

– Megtisztelő, hogy én lehetek az Európa - liga budapesti döntőjének nagykövete. Nagyon jó megismerni is belülről a ligát. Látni, miként épül föl és működik egy ilyen profi szervezet. Magyarország és a magyar sport számára pedig egy kiemelkedő lehetőség, hogy a Puskás Aréna ad otthont az európai klubfutball egyik legrangosabb eseményének. Izgalmas volt részt venni a sorsolásokon és még bőven lesz feladatom a finálé előtt és a döntőn is – fogalmazott Gera, akit a Ferencváros bravúros Európa - liga meneteléséről is kérdeztünk:

– Szerencsérem több mérkőzést is a helyszínen tekinthettem meg. A hazai találkozókon fantasztikus volt a hangulat. A klub számára ez egy különleges szezon volt, hiszen elvárásokat túlszárnyalva csoportjából az első helyen tovább lépve jutott be a legjobb 16 közé és a Leverkusen ellen is jó teljesítmény nyújtottak. A már említett sorsolások alkalmával a Fradit is képviseltem és rendre elismerő véleményekkel találkoztam. Sokan kérdezősködtek a klubról, a csapatról és a meghatározó játékosokról is. E háttérbeszélgetéseken a magyar válogatott is szóba került. A nemzeti csapat sokat lépett előre Marco Rossi irányításával, a srácok többször is bizonyították, hogy versenyképesek és van keresni valójuk a legmagasabb szinten jegyzett válogatottak ellen is. Úgy vélem a magyar bajnokság színvonala is emelkedett az utóbbi években, ám ahhoz, hogy a hazai klubfutball megítélése még jobb legyen, több magyar csapatnak is fel kellene zárkózni a Ferencvároshoz – mondta el Gera, akit tippelésre is kértünk:

– Közhely, de az ezúttal is így van: a legjobb nyolc között már nincs lefutott párharc. Ráadásul olyan csapatok is versenyben vannak még az Európa - ligában, akik a Bajnokok - ligájában lenne a helyük. A Manchester United-et mindenképpen a döntőbe várom, a másik ág nehezebbnek tűnik, így nem is merek most tippelni. Kíváncsian várom, miként alakul a fináléig vezető út.

Gera Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi kapitányaként, a korosztályos válogatott terveiről is nyilatkozott:

– A célunk, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk, ám emellett az a legfontosabb, hogy megtaláljuk azokat a fiatal játékosokat, akik később a magyar válogatottban meghatározó szerepet tölthetnek majd be. Szeptemberben kezdődnek számunkra az Európa-bajnoki selejtezők, ezeken szeretnénk jó eredményeket elérni, meglepetést okozni. A kollégákkal azt látjuk, hogy egyre inkább összeáll a csapat. Magam is kíváncsian várom, mire leszünk képesek a kiváló utánpótlásrendszerrel rendelkező spanyolok vagy éppen a belgák ellen.