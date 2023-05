Milyen régen is volt. Mármint az érettségi. Nekem még magyar, matek, fizika és angol volt a sorrend. A magyar szóbeli Németh László A két Bolyaija volt. Magára a vizsgára nem emlékszem, de az azt kísérő parára igen. Amikor bebocsátásra várnak a „kintiek” a vizsgabizottsághoz, ki szószátyáron, ki csendesen izgul, ki így, ki úgy vezeti le a feszültséget. Aztán azok lelkiállapota, akik sikeresen kikerültek a „benti” ítészek karmai közül, többnyire leírhatatlan. Persze még nem lehet hátradőlni, hiszen a vizsganapok sűrű egymásutánban követik egymást. Ám eljön az idő, amikor lesz ok a megkönnyebbülésre, nota bene az ünneplésre is. Az igazán önálló élet azonban csak ezután kezdődik.