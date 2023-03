– Náluk négyből egy beteg influenzás, mondta dr. Kovács Klára. Egyikük így panaszkodott: Hirtelen magas lázam lett, nem tudtam levinni. Mindenem fáj, a bőröm, a karom, a lábam, még a hajam szála is. A fejem majdnem szétrobban. Aludni sem tudtam a torokfájástól és a verejtékezéstől. A szezonális influenza súlyos állapot, sokkal súlyosabb lefolyású, és hosszabb ideig tart, mint egy komoly „megfázás”. A köhögésen és orrfolyáson túl magas lázzal és izomfájdalommal jár. Annak ellenére, hogy a többség felgyógyul az influenzából, sajnos halálos szövődmények elindítója lehet. A bakteriális felülfertőzés nem ritka. Ennek ellenére a betegség lefolyását nem javítja a betegség kezdetekor fölöslegesen szedett antibiotikum.

Idén a gyerekektől a szüleik is elkapták a vírust

Szerencsére a fiatalok többsége már elfogadja a tüneti terápiát, de akad még a gyulladáscsökkentőhöz görcsösen ragaszkodó beteg, aki egy előző eset kapcsán összegyűjtött rossz tapasztalatára hivatkozva nehezen enged az elképzeléséből. Ők kétnaponta visszajönnek vizsgálatra ahelyett, hogy otthon pihennének. Sokszor csak a negatív mellkasröntgen tud megnyugvást hozni a betegségük során, pedig nem minden hátfájás tüdőgyulladás.

– Az influenzás gyerekeknél a bélrendszeri tünetek előfordulása sem ritka. Iskolákban az influenza tombol, amit az is jól igazol, hogy volt olyan osztály, ahol csak az influenzaoltással immunizált gyerekek jártak iskolába. Hetek óta nő az influenzás esetszám, ha szokásos a járvány, akkor lassan indul a csökkenés.

– A fertőzések harmadik típusát az adenovírusok okozzák. Ezek légúti megbetegedésért felelős vírusok. Alsó és felső légúti tünetek mellett az emésztőrendszer mindkét végén tüneteket okoznak a kórokozók. Nátha, krupp, hörghurut, párhuzamosan jelenik meg a hasi fájdalom, a hasmenés és hányás. Általános tünetként láz is előfordul, de nem ez a vezető tünet. Gyakori a szem kötőhártya-gyulladása is. Az ilyen beteghez többször szeretnének hívást leadni, a „nem tudjuk behozni” mondat kíséretében – írta társlapunk, a teol.hu portál. Végül kivétel nélkül mindenki bejön, vagy mindenkit behoznak a rendelésre egy tállal a kezében. Őket soron kívül behívjuk vizsgálatra és hányás- és fájdalomcsillapító injekcióval könnyítünk az állapotukon. Enyhébb esetben a szájon át alkalmazható hányáscsillapító elég. Tilos a székletfogó alkalmazása, mert a hasi fájdalom fokozódik és elnyújtja a tüneteket. Helyette a jó bélbaktériumok visszatelepítése a feladat. Ez párhuzamosan történjen élőflórás tejtermék és probiotikum fogyasztással. Az idén a kisgyerekektől a szüleik is elkapták ezt a vírust, hasonlóan, mint az influenzát.

– A fertőző betegek negyedik csoportja csak bélrendszeri panasszal bír. Szűnni nem akaró hányás és hasmenés a vezető tünet. A kiszáradás és ioneltolódás, keringési zavar a következmény. Több esetben lakáson történt az ellátásuk, mert elájultak, sőt megsérültek a betegek. Többen megjárták a sürgősségit, valamint infúzióra is szorultak.

– A vírusfertőzések következő csoportja az RSV. Az óriássejtes vírusfertőzés okozta légúti tünetek miatt több kínzó köhögéstől szenvedő, sípoló légzési hang mellett, elesett állapotú kisgyereket utaltam el az ügyeleti ellátás kapcsán a gyerekosztályra. Sajnos tüdőgyulladásuk is volt.

A leggyakoribb kérdés, amit feltesznek a betegek: milyen immunerősítőt szedjek? Összetett vitaminra és élőflórára van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a fertőző betegségeket. Az életmódi tanácsok már ismertek. Mediterrán diéta és friss levegőn való mozgás, elegendő alvás a „titok”. Sajnos csodagyógyszer még nincs.

(Forrás: teol.hu)