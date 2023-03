A bemutatókban és színes programokban bővelkedő eseményt két szakmabeli hölgy, Balázsik-Tóth Nikolett a Millefleur Dekor, valamint Huszárné Gyuráki Andrea, a Mandi Dekor vezetője álmodta meg.

A szervezők: Balázsik-Tóth Nikolett és Huszárné Gyuráki Andrea

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

– Kisebb, vidéki esküvő-kiállításokon, bemutatókon szakmánként rendre egy-egy szolgáltató kínálatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Bizonyára ez is hasznos, ám a saját tapasztalatainkból is azt szűrtük le, hogy érdemes ezt a kört bővíteni. E napra a Juharosba szakmánként minimum két-három vállalkozót hívtunk meg. Partnereink főként Dunaújvárosban és a szűkebb térségben dolgoznak, és az adott területen elismert szakembernek, szolgáltatónak számítanak. Tehát a kiállítás látogatói egy tágabb képet kaphattak a jelenlegi trendekről, az aktuális kínálatról – mondta el lapunknak Nikolett és Andrea, akiket az árakról is kérdeztünk.

– Az esküvő- és rendezvényszervezés bizalmi kérdés is. Az itt kiállító partnerek szeme előtt nem a gyorsan bezsebelhető milliók jelennek meg, amikor egyeztetni kezdenek a jegyespárokkal, ügyfelekkel. A legfontosabb, hogy a megbízó minőségi szolgáltatást, terméket kapjon, korrekt áron. Természetesen az inflációs hatás ezen a piacon is érezhető volt az elmúlt hónapokban, ez területeként eltérő volt, de átlagosan 10-20 százalékkal emelkedtek árak.

Édes élet – az esküvőre készített cukrászati remekek közül is kóstolhattak az érdeklődők Fotó: SzZsE

Bár a kiállításon például több mint száz esküvői ruha között válogathattak a leendő menyasszonyok, emellett ­számos más egyéb, egyre népszerűbb családi, baráti rendezvénnyel kapcsolatban (legyen az lánybúcsú, babanévadó buli, nagyszabású születésnap) is érdeklődhettek a résztvevők.