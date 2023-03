„Régi ismeretség, barátság kötött össze bennünket. Fiatal alkotóként együtt igyekeztünk bejárni azt az egyébként rögös utat, ami nagy általánosságban a művészetről, a tapasztalásról szól(t). Az 1980-as évek elején Józsi is amatőr művészként kezdte, mint még jó páran anno a Dunai Vasműben. Egymás szárnypróbálgatásait figyelve, támogatva igyekeztünk felfejlődni. Együtt mentünk a városi, megyei és országos tárlatokra is. Józsi aztán váltott, kilépett a vasműből – említi a kezdetekről Gombos István, Ferenczy Noémi-díjas ötvös iparművész, aki a következő fontos állomásnak Pats József pályáján is az „A” Csoport 1997-es megalakulását tartja.

Gombos István elevenítette fel a pályakezdés közös éveit

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

– Kétségtelen, Józsi a motorja, egyik fő kezdeményezője volt az „A”-csoportnak (alapítók: Bárándy István, Gombos István, Kiss Gábor, Kohl János, Körmendi Sándor, Móder Rezső, Nemes Ferenc, Pats József, Rohonczi István, Rozsnyai Sándor, Várnai Gyula). A céljaink között szerepelt a kultúra ápolása, környezetünk formálása a kiállításokon, jótékonysági rendezvényeken keresztül. Emellett nagyon sok energiát fordítottunk a tehetséges fiatalok felkutatására, képzésére, táboroztatására is. Józsival az élen számos karitatív akciót is szerveztünk. Nagycsaládosok, hajléktalanok, iskolák megsegítésére. Eljutottunk a dunaújvárosi óvodákba is. Itt is igyekeztünk a kicsikkel megismertetni az alkotás örömét, számtalan foglalkozást, tárlatvezetést is tartottunk e programok keretében. Pats Józsi számos nagyméretű munkát is adományozott az intézményeknek. Mi sem álltunk túl fényesen anyagilag, de valahogy mégis eredményesen tudtuk működtetni ezeket a kezdeményezéseket, ­amelyekre így hosszú évek múltán is büszkék lehetnek az „A”-csoport tagjai. Hogy mindez talán nem volt hiábavaló, jelzi, hogy alkotóközösségünk 2002-ben megkapta Dunaújváros legmagasabb kulturális elismerését, a Pro Cultura Intercisae díjat. Az „A”-csoport aztán 2008-ban számos ok miatt feloszlott, újfent más utakra indultak az alkotók, ám az emberi kapcsolatok természetesen megmaradtak, továbbra is követtük egymás munkásságát. Pats József autodidakta művész volt, sokféle tehetséggel, képességgel, ambícióval megáldva, sokat köszönhetünk neki. Óriási akaraterővel bírt, termékeny alkotó volt. Csodálatos színekkel és formákkal dolgozott. Szinte megszólaltak a képei, amelyek sokszor a társadalom­kritikai véleményét is tükrözték. Hatalmas lelke volt Józsinak, barátként kezelte kollégáit, de még kritikusait is. A már említett „A”-csoportban, de később a Skicc Művészeti Egyesületnél is bizonyította, hogy remek szervező. Gyakorlatilag a semmiből épített fel szívós munkával, utánajárással alkotótáborokat, jótékonysági eseményeket, kiállításokat, művészeti közösségeket. Rengeteget fektetett mindebbe. Úgy vélem, pályája egészét tekintve nem kapta meg azt a megbecsülést, itt most díjakra, elismerésekre gondolok főként, amelyek őt megillették volna – fogalmazott Gombos István.

Pats József a Skicc nyári táborában, Kulcson Fotó: LI

A Dunaújvárosi Hírlap hasábjain is rendszeresen találkozhattak az olvasók Pats Józseffel, hol festőművészként, hol táborszervezőként nyilatkozott. A 2001-es „Egy utolsó mohikán: a Pats” címmel megjelent interjúban így fogalmazott:

„...Tényleg jó lenne egy kicsit stabilabban állni – anyagilag is. Meglehet, az én hibám, hiszen sokan vannak, akiket tényleg támogatnak – no jó, én nem szeretem, ha szaros a nyelvem. Azért vannak, akik szeretnek, mint embert, mint alkotót – belül élek, mint hal a vízben. Vannak – szerintem – marha jó elképzeléseim, ötleteim, ezeket meg szeretném valósítani, ez mindig hajtóerőt jelent. De azt gondolom, ezt, amit én csinálok, normális ember nem teszi...” A korábban említett Skicc Művészeti Egyesülettel 2009-ben kapcsolt igazán lendületbe Pats József. A főként helyi fiatalokra építő közösség végül nemzetközivé terebélyesedett. Számos településen szerveztek alkotótábort. A teljesség igénye nélkül: Keszthely, Kulcs, Kiskunmajsa. 2011-ben a Skicc csoport bővülésével, illetve a Dunaújvárosi Főiskola támogatásával saját alkotóház kialakítására kaptak teret és lehetőséget a régi csónakház telephelyén. Itt 2012 nyarától rendeztek alkotótáborokat. Az alkotóházat később fel kellett adniuk, ám a nyári találkozások nem szűntek meg. Tavaly nyáron már ismét Dunaújvárosban – titkos bázison – dolgozott a Skicc tagsága. Pats József ekkor is további terveiről, a következő kiállításokról mesélt lapunknak. A helyi művészeti élet meghatározó alakja 70. életévében hunyt el. Fia, Pats Dániel híradása szerint búcsúztatásáról később adnak tájékoztatást.