A több mint százmillió forintból megújult hajóállomást az elmúlt év nyarán adták át. A Kulcson élő lakosság mindig is kötődött ehhez a helyhez. Ugyanis Kulcson a Dunával való kapcsolat legfontosabb közösségi helyszíne a múltban és a jelenben egyaránt a hajóállomás. Most azonban rendezvényhelyszín minőségében a helyi lakosságon kívül a nagyközönséget is szeretettel várja az önkormányzat. A régióban páratlan helyszínt még csak kevesen ismerik. Jobb Gyula polgármestert kérdeztük az esküvőkiállítással kapcsolatban.

Tökéletes helyszín romantikus esküvők és rendezvények számára

– A festői Duna-parton elhelyezkedő hajóállomás és vendégház a régióban egyedülálló a maga értékeivel. Ugyanis közvetlen vízparti a komplexum, békés és természetközeli környezetben, távol a város zajától, saját kikötővel és sólya­pályával, csónaktárolóval, szállás- és rendezvénylehetőséggel rendelkezik – mondja. – A környezet idilli, a helyszín igényesen felújított, már az odavezető út is igazán regényes, de jól közlekedhető. Ezért is volt önkormányzatunknak stratégiai cél a hajóállomás felújítása. A mai kor követelményeinek megfelelő vendégszobákat, fedett teraszt és szép zöldfelületet alakítottunk ki. Mert célunk, hogy a régió életébe bekapcsoljuk. Hiszen tökéletes lehet egy romantikus esküvő helyszíneként, vagy kisebb rendezvények lebonyolításához. Ideális helyszín száz fő alatti eseményekhez. Ezért hívunk és várunk mindenkit március 18-án a helyszínre, ahol neves szolgáltatókkal és referenciáikkal is megismerkedhetnek a résztvevők – mondta el érdeklődésünkre Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere.

A szervezők mindenkit szeretettel invitálnak. Ugyanis a belépés nem csak ingyenes, de a résztvevőkre még ajándékok is várnak. A kulcsi hajóállomás pontos címe Sőtér sétány 85.