A Vízcsepp-mese lényege a legősibb természeti elem, a víz változatait mutatja be, a történet a gyerekek természettudományos kérdéseire is választ ad.

Törökné Antal Mária arra a kérdésünkre, hogy a kétórás Cimbora-foglalkozás leköti-e a gyerekeket, épp azzal válaszolt, mint amit papírszínházi előadás alatt is tapasztaltunk, a kicsiket igen is érdekli, nemcsak a mese, hanem az, hogy sok ismeretre tesznek szert, ha kell, a kérdésekkel sem fukarkodnak.

A mese után a tudásukat is megmutathatták a cimborák, hiszen kvízjáték következett, természetesen a víz tárgykörében. Végül pedig Petőfi A Tisza című versét tanulták meg a gyerekek, ezzel is felhívták a figyelmet az élet legfontosabb elemére, a vízre.

A cimborák egyébként havi rendszerességgel találkoznak – Marcsi néni hét­éves kortól ajánlja a részvételt –, tíz–tizenöten minden foglalkozáson részt vesznek (egyébként most az energiaválság miatt nem kétórásak az összejövetelek, hanem egyórásak, mivel a könyvtár csak 17 óráig van nyitva, a gyerekek pedig általában a tanítás után négy órára tudnak a könyvtárba érni).

A jövőt illető tervek is érdekesek: áprilisban nem akármilyen program vár a Cimbora Klubra, az Operaházban megtekintik a János vitézke című darabot.