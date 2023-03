Az irigy szarmaták hordái több alkalommal betörtek a virágzó Pannoniába

A fontos és ritka régészeti lelőhely kapcsán megkérdeztük az Intercisa Múzeum régészét, dr. Keszi Tamást, hogy a Dunán innen is jellemzőek az ott találtak.

A dunavecsei újkőkori településsel egy időben már a mai Dunaújvárosi járás területén is éltek földművelő közösségek. A növénytermesztés és állattenyésztés módszerét déli telepesektől tanulták el, akik végső soron a Közel-Keletről vándoroltak be a Kárpát-medence déli peremére. Nem csak az életmódjuk volt hasonló a Duna két oldalán élő embereknek, de az edényeiket is hasonlóan, bekarcolt vonalakkal díszítették. A fantáziadús régészek ezért az alföldi csoportot az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának nevezték el, a dunántúlit pedig a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájának. A dunántúli csoport a következő évszázadokban európai karriert futott be: innen kiindulva terjedt el a földművelés és a kerámiaművesség ismerete Közép- és Nyugat-Európa nagy részén.

Amikor a Duna túlsó oldalán a szorgalmas szarmata fazekasok gyártották jellegzetes szürke edényeiket földbe mélyített viskóik szomszédságában, nálunk, Intercisában a Római Birodalom kőből épült katonai tábora tornyosult a Duna magas partján, hogy szemmel tartsa a megbízhatatlan barbárokat. Az irigy szarmaták hordái ugyanis több alkalommal betörtek a virágzó Pannoniába, hogy a számukra elérhetetlen gazdagságnak legalább egy töredékét megszerezzék. Az időről időre fellángoló harcok szüneteiben rómaiak és barbárok békésen kereskedtek egymással, amit az intercisai rév könnyített meg.

A két nép utódaira végül ugyanaz a sors várt: a Kárpát-medencét egyesítő avarok hódították meg őket a VI. században, amikor a régi harcokat már bizonyára békévé oldotta az emlékezet – tájékoztatta lapunkat dr. Keszi Tamás régész.