Tegnap a vasműben jártam. A decemberre szinte teljesen leállított gyár fokozatos újra éledésének következő fázisa, a meleghengermű üzemszerű működésének tanúja lehettem. Sok-sok ismerőssel találkoztam, akik egyfajta reményt látnak az új, lehetséges acélipari befektető érezhető elköteleződésében és a kormányzat anyagi szerepvállalásában. Persze hosszú út vezet afelé, hogy a cég „ön­fenn­tartóvá” válhasson, de a mögöttünk hagyott három hónap jó alapot adhat ahhoz, hogy ezt a cég elérje. A hétfői bejáráson az is elhangzott, hogy az acélpiaci árak növekednek, ezt most ki kellene használni. Reméljük, sikerül is, nem úgy, mint korábban!