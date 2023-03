Kezdhetjük a palántázással – már aki saját nevelésű paprikát, paradicsomot, uborkát szeretne –, amit bent a műhelyben is tudunk végezni. Palántázás esetén mindig ügyeljünk arra, hogy meleg, sötét helyen legyen a vetemény, az első csíralevelek megjelenése után azonban a hajtások már fényt és alacsony hőmérsékletet igényelnek. A padlizsán magjait már most elkezdhetjük kicsíráztatni zárt, meleg helyen, ennek a zöldségnek ugyanis hosszú vegetációs időre van szüksége. Ugyanígy elvethetjük a bazsalikom magjait is, majd a fagyveszély elmúltával a kis növényeket ki is ültethetjük a kertbe. A csemegepaprika magjait is elszórhatjuk meleg helyen, valamint az olyan évelő fűszernövényekét, mint a citromfű, a rozmaring, a zsálya, az oregánó vagy a kakukkfű. A melegházi nevelésre szánt uborka, valamint paradicsom magjait szintén most csíráztassuk ki meleg helyen.