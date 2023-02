Magyarország Kormánya 300 millió forintos támogatásának köszönhetően megújult a kisváros régi polgármesteri hivatalának épülete, amely a tavalyi ünnepélyes átadó óta településközpontként funkcionál.

A 650 négyzetméteres épületben működnek a rácalmási szociális szolgáltatások, ebben az épületkomplexumban van a körzeti megbízott rend­őrirodája, és a civil szervezetek is itt kaptak helyet. Külsőre is igazán különleges, formáját tekintve is egyedülállóan szép lett a rácalmási régi városháza, az igényesen kialakított és berendezett belső terek mellett a külső kép és környezet is szépen illeszkedik a kisváros miliőjébe.

Január 1-től a Széchenyi téri épületben intézményi keretek között nyújtja szolgáltatásait a Rácalmási Szociális Központ Fotó: LI

2023. január 1-től ebben a Széchenyi téri épületben intézményi keretek között nyújtja szolgáltatásait a Rác­almási Szociális Központ. A család- és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés az eddigi megszokott formában érhető el. Azonban hiánypótló szolgáltatásként a házi segítségnyújtást mint új szolgáltatást a közelmúltban vezették be. Vass Erikát, az intézmény megbízott vezetőjét kérdeztük a rácalmási idősellátásról.

– Január 1-től bővítettük szolgáltatásainkat a házi segítségnyújtással. Ez egy olyan szociális alapszolgáltatás, amelynek keretében gondoskodni kell azokról az időskorú emberekről, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, illetve azokról a személyekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, és ezzel a segítséggel képesek önmaguk ellátására a saját otthonukban. Ennek keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatokat, az önálló életvitel fenntartásában, a higiéniás körülmények megtartásában, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában való közreműködést.

A nehéz helyzetbe kerülők segítségére kríziskamrát alakítottak ki

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

– A házi segítségnyújtás kétféle lehet. A személyi gondozás keretében a beteg, idős emberek ápolását, gondozását jelenti, a szociális segítség körében például bevásárlást, gyógyszerek kiváltását végezzük.

– A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. A házi segítségnyújtási szolgáltatás az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A háziorvos gyakran javasolja ezt a szociális szolgáltatást, és a megjelölt szakkérdésekben véleményez. Mindenkit várunk szeretettel, hiszen ez a szolgáltatás nagyon megkönnyíti mind a segítséget kérők mindennapjait, mind a hozzátartozókét. A szolgáltatás térítési díját az igénybevevő jövedelme határozza meg, két hét alatt már hatan jelentkeztek. Az igényléséhez kérelemadatlapot kell benyújtani a szociális intézménybe.

– A közeljövőben további új szociális alapszolgáltatás bevezetését is tervezi Rácalmás Város Önkormányzata. Ugyanis a felújított központban már rendelkezésre állnak azok a szigorúan szabályozott feltételek, amelyek lehetővé teszik az időskorúak nappali ellátásának bevezetését. Jelenleg az engedélyeztetések folyamatban vannak, de már szervezzük az idősklubot. Lehetőséget biztosítunk majd közös televíziózásra, nosztalgia-filmnézésre, rejtvényfejtésre, hímzésre, kártyázásra, sakkozásra és különböző társasjátékok megismerésére. Rendszeresen ellenőrizni fogjuk klubtagjaink vérnyomását, vércukorszintjét – tájékoztatott Vass Erika intézményvezető.