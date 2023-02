A fánk igen közkedvelt édesség. Csörögefánk, rózsafánk, képviselőfánk, pillefánk, csak néhány a legfinomabbak közül.

Külön irodalma van a süteménynek. A fank.info weboldalon például azt írják, hogy a fánkra is igaz, hogy már az ókori rómaiak és görögök is ettek fánkszerűséget. Igaz, akkor még hosszúkás alakja volt, és sütés után mézzel ke­negették meg. A középkorban az arab szakácsok már élesztős tésztát sütöttek olajban, de még ekkor sem tettek bele cukrot, ám sütés után édes szirupba mártogatták, hogy azzal megszívja magát. A fánk az 1400-as évek óta népszerű Európában. Ekkor a nyers fánktésztát sós töltelékkel (gomba, hús és hasonlók) töltötték, és töltötten sütötték.

Először fedő alatt, majd már lehet takarás nélkül is sütni, de csak rövid ideig, hogy ne száradjon ki

Egy elmélet szerint Marie Antoinette királyné egy karneváli éjszakán ismerte meg a csemegét. A királyné egy udvari farsangi álarcosbálról megszökött, álöltözetében elvegyült a bálozó tömegben. Eközben megéhezett, s így egy utcai árustól vásárolt egy fánkot, s az igen ízlett neki. Ezért a kíséretében tartózkodó lovagnak meg kellett vásárolnia az egész kosárnyi fánkot. A karnevál elmúltával a fánksütő mestert a palotába rendeltette, s elmeséltette a fánk receptjét. Ettől kezdve vált a királyi lakomák kedvenc finomságává.

Magyarországon a fánk a XIX. században terjedt el, és egyre több helyen lett szokássá, hogy a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangkor az asztalra kerüljön ez a nyalánkság.

A farsangi hagyományokhoz tartozó farsangi fánk csábítóan finom édesség, élesztős, édes kelt tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény érdekében baracklekvárral teszünk tökéletessé. A legismertebb farsangi fánk a szalagos, nevét a barna fánkon körbefutó, a fánk tökéletességét bizonyító fehér csíkról kapja. A farsangi szalagos fánk általában vizespohár nagyságú, aranybarna színű, gömbölyded.

Vigyázni kell a tésztára, nehogy megfázzon, majd egy centi vastagra kell nyújtani Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A szépen sikerült és ízletes fánk készítésének több titka is van

Mi Kaiserné Gödöny Erzsébetnél jártunk, hogy kóstoljunk egyet a híres süteményféleségből.

– Az édesanyám gyerekkoromban rendszeresen sütött ilyen finomságot, és nem csak a farsangi időszakban. De úgy tudom, hogy régen a nagyböjt előtti időszakban a fánk a párkeresés egyik szimbóluma is volt. Mert a lányok egy-egy fánk ajándékba adásával jelezték a fiúknak szimpátiájukat. Én csak azóta sütök rendszeresen fánkot, amióta megrendezik Kulcson a kolbásztöltő versenyt. Pedig két fiammal, 5 unokával és már 5 dédunokával is dicsekedhetek. Ezért több ügyes háziasszonytól is elkértem a kipróbált ­receptjét, és végül ezekből alakítottam ki a sajátomat. Tapasztalatom szerint a szép szalagos fánknak több titka is van. Így az például, hogy nem fázhat meg, pontosan érdemes betartani a receptet. Miután kiszaggatjuk a pohárnyi átmérőjű fánkocskákat, még utána is érdemes keleszteni kicsit. Az is fontos, hogy a kiszaggatott fánkot elsőként a felső felével lefelé kell a bő zsiradékba helyezni, és lefedve kell sütni. De semmiképp nem szabad túlsüt­ni, mert akkor kiszárad. Az én farsangifánk-receptem 1 kilogramm lisztből, 1 élesztőből, fél liter tejből, 3-4 evőkanál cukorból, 3 tojássár­gájából, 10 dekagramm margarinból és egy csipet sóból áll. De a tojásfehérjét is felhasználom, a keményre felvert habot a végén hozzáadom a tésztához, mert szépen lazítja. A kelesztés és szaggatás után jöhet a sütés, majd porcukorral meghintve lekvárral tálalom.