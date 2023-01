Talán a legfontosabb az, hogy biztos szakmát és a legtöbb szakmában kimagasló jövedelmet kínál a szakképzés. Elég csak arra gondolnunk, hogy milyen ajánlatot kapunk, akár festő, ács, burkoló vagy villanyszerelő munkájára van szükségünk. Egy jó szakma biztos jövőt, megélhetést jelent. Tanulmányaik alatt minden diákunk a kilencedik évfolyamtól kezdődően rendszeres jövedelmet kap ösztöndíj vagy munkabér formájában, valamint a tanulmányok sikeres befejezését követően egyszeri pályakezdési juttatásban részesül. A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján Apáczai-ösztöndíjat kaphatnak.

– Milyen képzési formákra tudnak jelentkezni a tanulók?

– Azoknak, akik egy jó szakmát szeretnének, és mielőbb be szeretnének kapcsolódni a munka világába, ajánljuk a hároméves szakképző iskolai képzéseinket, amelyek szakmai vizsgával végződnek. De azok a diákok is megtalálják nálunk a számításukat, akik nem csupán szakmát szeretnének, hanem érettségit is, valamint a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni.

– Ők a technikumi képzést választhatják?

– Igen, a technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakképzettség. A szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek számít. Ez a fajta képzés 2 év ágazati alap­oktatásból és 3 év szakirányú oktatásból áll. A jelentkezéskor csak ágazatot kell választani, a konkrét szakmára felkészítő szakirányú oktatás a harmadik évtől kezdődik.

– Tehát most csak ágazatot választanak. Milyen ágazatokat és szakmákat kínálnak?

– Jelenleg 19 ágazatban 50 szakmára várjuk a tanulni vágyó fiatalokat. Érdemes ellátogatni honlapunkra, a www.dunaujvarosiszc.hu oldalra, ahol részletes tájékoztatót találnak az iskoláinkban tanulható ágazatokról és a hozzájuk tartozó szakmákról, amelyeket a Szakmakártyák mutatnak be. De hogy valóban mindenki a saját maga számára a legmegfelelőbb szakmát tudja választani, érdemes segítségül hívni a Digitális Szakmaajánlót, ahol a megválaszolt kérdések alapján személyre szabott ajánlást kaphatnak a gyerekek, hogy milyen irányt válasszanak.

A DSZC és intézményei segítenek a gyerekeknek és a szülőknek a megfelelő döntés meghozatalában

– Láttam a képzési lehetőségek között az orientációs előkészítő évfolyamot. Ez pontosan mit jelent?

– Azoknak kínáljuk, akik bizonytalanok még abban, hogy mi a nekik való szakma. Egyfajta előkészítő évfolyam, ahol szakmai orientáció folyik, amely segít a pályaválasztásban.

– Tavaly jól sikerült a centrum középiskoláiba a beiskolázás. Így a beiskolázás előtt most hogy látja, az idei is hasonló lesz?

– Nem szoktam találgatni, de az biztos, hogy a szakképzési centrumbéli intézményeinkkel együtt sokat dolgoztunk azon, hogy minden, pályaválasztás előtt álló diák a szüleivel együtt megfelelő információval rendelkezzen ahhoz, hogy dönteni tudjon a továbbtanulását illetően. A dunaújvárosi és környékbeli szülőknek azt kínáljuk, hogy gyermekeik helyben tanulhatnak versenyképes szakmákat, a távolabb élő diákoknak pedig színvonalas kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani.