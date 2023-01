A Fejér Megyei Hírlap napokban megjelent beszámolója szerint lakókocsik, reflektorok és egyéb filmes kellékek lepték el a Csákberény melletti „kopasz dombok” területét, ahol információnk szerint Steven Spielberg forgatja Halo című sci-fi-sorozatát.

A helyieknek mindez nem okoz már akkora meglepetést, ugyanis ez a terület az elmúlt évtizedben igen kedvelt forgatási helyszínné vált. A területen, a lap úgy értesült, hogy a 26. században játszódó, Halo című disztópia forgatásának előkészítése zajlik, bár olyan információnk is van, hogy a múlt héten vasárnap éjszaka feltehetően már a forgatás is megkezdődött, ugyanis a reflektorok fénye egészen a faluig is elvilágított. Az ezt megelőző mintegy 10 napban egyébként folyamatosan érkeztek ide a kellékek.

A területet is próbálják „film­kompatibilissé” átalakítani, például az egyik régi pajtaépületet lemezekkel vonták be, majd lefestették kopottasra. A forgatás helyszínétől nem messze kapott helyet a stáb parkolója, ahová Budapestről indult taxikat is láttunk megérkezni, de arról nincs információnk, érkeztek-e Csákberénybe ismert külföldi színészek.

A város sokszínű építészetével kedvelt forgatási helyszín Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Halo című sci-fi-sorozat alapja egyébként egy 2001-ben indult videójáték-széria. Ezeknek a játékoknak a története egy háború köré épül, ami az emberiség és egy teokratikus felépítésű társadalomban élő idegen szövetség, a Covenant között zajlik.

A Covenant egy már kihalt ősi civilizációt, a Forerunnereket tiszteli istenükként, akiknek kipusztulását a Flood nevű élősködő fajjal vívott harc okozta.

Csákberény, pontosabban a mellette lévő, természetvédelmi oltalom alatt álló terület igen népszerű a filmesek körében. 2011-ben például ugyancsak e kies táj „alakult át” a ködös Albionná, azaz Britanniává. Az Isten óvja Britanniát! című családi vígjátékban Gérard Depardieu negyedik alkalommal öltötte magára a testes gall, Obelix szerepét. 2015-ben pedig tetőtől talpig bőrbe öltözött, íjakkal felszerelt lovas mongol harcosok lepték el a falu környékét. Túszokat szerencsére nem ejtettek, csak egy milliárdos filmsorozatot forgattak Marco Polóról. A Trónok harcához hasonlóan horribilis költségvetésből készült látványos sorozat (amelynek első évadját Malajziában, részben pedig Olaszországban és Kazahsztánban forgatták) a nagy olasz utazó, Marco Polo történetét meséli el. Azt az időszakot, amikor az 1270-es években Kubilaj nagykán udvarába kerül a fiatal olasz, először fogolyként, később egyre szabadabb szolgaként.

A háromszoros Oscar-díjas Steven Spielberg már korábban is hozott Magyarországra nagyszabású forgatást. 2005-ben – részben – Budapesten készítették el az 1972-es müncheni olimpiai játékokon történt terrorcselekményeket feldolgozó mozit, a Münchent. A megtörtént eseményeket feldolgozó, történelmi thriller, amely a magyar származású George Jonas (Jónás György) Megtorlás: egy izraeli antiterrorista csoport igaz története című regénye alapján készült. A film az 1972-es müncheni olimpiai játékokon történt terrortámadást és az utána következő izraeli megtorlást dolgozza fel. Azt a titkos izraeli különítményt követi nyomon, amelynek feladata a müncheni mészárlással gyanúsított 11 palesztin felkutatása és likvidálása volt, valamint azt boncolgatja, milyen személyes áldozatokat követelt ez a bosszúakció a csapattól és annak vezetőjétől. A film főszerepeit Eric Bana és Daniel Craig játszotta.

Az uszodában forgatott Vörös veréb főszereplője, Jennifer Lawrence

2017 februárjában Dunaújvárosban is forgattak egy igazi szuperprodukciót. Amint a duol.hu akkor részletesen beszámolt, hatalmas titkolózás mellett zajlott február 18–19-én a Fabó Éva Sportuszodában a népszerű színésznő új filmjének, a Jason Matthews könyvéből készült Vörös verébnek a forgatása. Az Éhezők viadala szupersztárja, akit a Napos oldal című filmért Oscar-díjjal jutalmazott a Film­akadémia, ekkor egy orosz kémnőt alakított, akit arra képezték ki, hogy minden vonz­erejét bevetve csábítsa el férfi riválisait, így megszerezvén a CIA legfontosabb titkait.

A tavalyi év egyik legsikeresebb, és a kritikusok által is méltatott vígjátékának központi helyszíne Dunaújváros és Komló volt. Zanox – Kockázatok és mellékhatások című, műfajilag romantikus vígjáték, sci-fi-kalandfilm rendezője Baranyi Gábor Benő lapunknak a forgatás során kifejtette: „Nagyon megtetszett, hogy milyen sokszínűek ezek a városok, nagyon tetszik nekünk az építészete, Dunaújvárosban a sétányok a Duna mellett, és nagyon kedvesek és segítőkészek az emberek.”

