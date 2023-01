A nordic walking közben a test 90 százalékát folyamatos mozgásban tartjuk, erre is szolgálnak a túrabotok

A rácalmási csapat szombatonként 10 órakor szokott találkozni a nemrégiben felújított szociális központnál, itt kezdik a közös szabadidős sportolást. A település minden területét bejárták már, azzal a tematikával, hogy egy órán át gyalogolnak a kiindulóponttól távolodva, és egy óra a visszaút (így jön ki a kétórás délelőtti elfoglaltság). Január 7-én tartották az évfordulós programot, a célállomás pedig ezúttal a csapat egyik alapítójának, Terekiné Rendes Éva otthonának udvara volt: ide várták a klubtagokat, akik jókedvűen, mosolygósan érkeztek is sorra. Vendégváró finomságokkal kínálták egymást, süteményekkel, rágcsálnivalókkal, frissítő italokkal, s közben a beszélgetés, a közös emlékek felelevenítése vette át a főszerepet.

Ekkor mesélt lapunknak is a kezdetekről Terekiné Rendes Éva. Testnevelő tanárként mindig is fontos volt számára a sport és a mozgás. 2008. januárjában ismerkedett meg a nordic walkinggal: nagyon népszerű lett rövid időn belül ez a mozgásforma, éppen ezért kíváncsi volt rá, hogy mi a jó benne. Kipróbálta, és jóleső érzést váltott ki benne ez a gyaloglás, olyannyira, hogy szerette volna folytatni és megmutatni másoknak is. A sportág legfőbb érvei közé sorolható az is, hogy kellemesen és hasznosan lehet eltölteni a szabadidőt, szolgálja az egészségünket, ráadásul kint a szabadban, a természeti övezetekben barangolva. Tulajdonképpen öten kezdték el a rác­almási közösség megalakítását, Terekiné Rendes Éva, Sártory Endre, Kurné Tibold Erika, Tereki Milán és Koniorczykné Magó Ilona. Nem egy bejegyzett egyesületről van szó, ugyanis önként és önkéntesen szorgoskodnak a találkozók megvalósulásán, nincs tagdíj sem. Ingyenesen lehet részt venni a programokon, illetve, ha esetleg kinéznek valamilyen távolabbi útvonalat, programot, akkor egyenlő részben osztoznak az adott utazás, kirándulás kiadásain. Jelenleg körülbelül 15-20 állandó résztvevőt számlál a csapat, a gyaloglók részvételi száma pedig mindig attól függ, hogy ki hogyan tud eljönni. A klubtagok lelkesedéséből nincs hiány: azért vannak itt, mert maguk is megszerették ezt a mozgásformát. Abban különül el leginkább az átlagos sétától, hogy ehhez kézben tartott túrabotokat is használnak: így könnyíthetjük, segíthetjük vele a gyaloglásunkat, kevésbé megterhelő, továbbá folyamatosan mozgásban tartjuk a test 90 százalékát.

Ezért is ajánlják bátran a kezdőknek is, a fiataloknak és időseknek egyaránt, hiszen ezzel sokat tehetnek az egészségük védelme, javítása érdekében is.

A dunaújvárosi gyermekkönyvtárosunk, Törökné Antal Mária immáron hat éve erősíti ezt a közösséget. Régi ismertségben van Évával, ő hívta el egyszer egy találkozóra. Marcsit gyermekei is bátorították az aktív, rendszeresen mozgásra, így mindig megdicsérik, miután beszámol nekik egy-egy teljesítményről. A gyermekkönyvtáros elmondta, nagyon jó a hangulat a nordic walking klub találkozóin, új ismertségeket, kapcsolatokat lehet kötni, felfedezhetnek olyan csodás helyszíneket, amelyekről más módon talán nem is értesülhetnének, és egy kis pihenőt, kikapcsolót nyújt a hétköznapok forgatagában.

Foltiné Vorák Margit már nagyon régóta elköteleződött az aktív mozgásforma-életmód mellett. Mint azt felidézte, öt éve csatlakozott a rácalmási csapathoz, de külön is eljár nordic walkingolni. – Én mindenkinek csak javasolni tudom, mert hatalmas örömforrást jelent, jót tesz a testnek és a léleknek. Az előre beszélt távokon a saját ütemünkben haladhatunk. Természetesen nem siettet senki semmit, a lényeg az, hogy érezzük jól magunkat a mozgás után – mondta lapunknak Margit.

Éva kiemelte, szeretettel várnak mindenkit a közösségükbe, de tanácsokkal és gyakorlási lehetőséggel is szívesen segítik mindazoknak, akik megismernék ezt a mozgásformát.