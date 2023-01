A szállón lévő kilenc gyermek óvodába, iskolába jár

Tavaly július közepén vállalta fel az ukrajnai háborús menekültek ellátásának központi feladatait a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezete. Ez azt jelenti, hogy fizetik az Erdő sori egykori kollégiumi épület üzemeltetési költségeit, ahol a védelmi bizottság által ide irányított menekülteket elszállásolják, és gondoskodnak róluk.

Feth Katalin, a vöröskereszt helyi vezetője lapunknak elmondta, körülbelül 100 fős az intézmény befogadóképessége, a jelenlévők létszáma pedig nagyjából 50 fő. Két család van itt a márciusi kezdetek óta, azóta folyamatos a mozgás. Voltak olyan menekültek, akik továbbmentek innen, és voltak olyanok is, akik hazamentek. Ha nem rombolták le az otthonaikat, és van ott a környéken munkalehetőség, akkor jellemzően hazatérnek. Így tett például egy ötfős család is, ahol a nagymama, az anyuka és a három gyermek szállt meg itt ideiglenesen, miközben az apuka a fronton harcolt.

A vezető arról is beszélt, hogy az itteni férfiak félnek visszamenni, hiszen börtön várhat rájuk otthon. Sok mindenre rácsodálkoztak nálunk a menekültek, a többségük a saját otthonaikon kívül nem is voltak sehol életükben. Tetszik nekik a város, az ország, az itteni élet, a környezet, kacérkodnak is az itt maradás gondolatával. Feth Katalin elmondta, a mindennapi tevékenység fő irányvonala az integrálás. Ennek jegyében minden itt lévő férfinak van munkája, jellemzően az építőiparban dolgoznak, helyben és Iváncsán. Vannak szocializációs különbségek, például náluk a nők nem dolgoznak, mert nincs igény rá otthon. Viszont az itt lévő hölgyek közül többen is munkát vállaltak, eljárnak takarítani. Aki egyébként nem dolgozik, úgynevezett létfenntartási támogatást kap az államtól, mintegy 23 ezer forintot.

Szeptemberben a szállón lévő kilenc gyermek is megkezdte az óvodát és az iskolát a dunaújvárosi intézményekben. Ehhez is alapos előkészítő munkát kellett végeznie a vöröskereszt munkatársainak, például beszerezni a szükséges oltási papírokat. Van egy tanodájuk is az Erdő sori épületben, ahol hetente két alkalommal egy fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Itt írták meg leveleiket a kicsik a Mikulásnak, aki aztán el is látogatott hozzájuk. Hoztak egy fenyőfát is karácsonyra, amelyet a menekültek díszítettek fel, és imádsággal, különleges szertartással töltötték az ünnepeket.

A vöröskereszt napi egyszeri melegételt biztosít a menekülteknek, de az integráció részeként maguk is főznek. Mint azt Feth Katalin hozzátette, nincs rendbontás, nem követelőznek, egy kérésük volt, hogy szeretnének sütni az ünnepekre, ehhez beszereztek számukra egy sütőt.

Van egy kismamájuk is, január végére van kiírva a szülés, így már az adományok felhasználásával készülnek a baba fogadására. A kicsi nem biztos, hogy azonnal magyar állampolgárságot kap, ugyanis mindegyikük menekült státuszban van jelen az országban, ez pedig más helyzetet teremt. Ez ügyben már kérték a kormányhivatal állásfoglalását is.

A vöröskereszt napi egyszeri melegételt biztosít, de a menekültek szívesen főznek is a földszinti kis konyhában

Fotós: LI

A vöröskereszt három helyen vállalta fel ezt az ellátást, Győrben, Oroszlányban és Dunaújvárosban. – Úgy gondoltam, hogy tovább kell vinni városunkban ezt az ellenőrző szervek által is példaértékűnek minősített ellátást. A védelmi bizottsággal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, ahogy a hatósági szervekkel is, illetve az UNHCR szervezetével, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával – hangsúlyozta Feth Katalin. Mint mondta, az itt lévő ukránok mindegyike beszél magyarul. A múlt héten Ukrajna északi részéről érkezett hozzájuk egy kémiaprofesszor, ő mondjuk nem, de a tolmácsolásban a többiek a segítségére vannak.

Feth Katalin hozzátette, nem kifejezetten menekültszállóról van szó, hiszen helyben is segítséget szeretnének nyújtani. Itt működtetik a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Hosszú János által kezdeményezett élelmiszerbankot, illetve itt tartózkodik ideiglenesen az a négytagú család is, amelynek decemberben tűz ütött ki a Dózsa György úti otthonában.