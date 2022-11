A megbízható szén-monoxid-érzékelőkről a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni

Az elmúlt hónapokban elárasztották az áruházakat, kiskereskedéseket az emberek, s kályha, kandalló és egyéb, nyílt lánggal működő fűtőberendezések iránt érdeklődtek. A fűtési szezon beálltával sokan szeretnék költséghatékony módon melegen tartani otthonukat, ezért a szilárd vagy vegyes tüzelésű fűtőgépek roppant népszerűvé váltak.

Hingyi Beatrix, a Pentele Áruház ügyintézője elmondta, a gyors megoldást nyújtó kandallók mellett már inkább a drágább, de minőségibb fajtákat keresik a vevők. A fűtőberendezéseket célzó roham első, nyári fordulója után most már a nagyobb teljesítményű, erősebb falú kandallókat szeretnék beszerezni. A mostani helyzet miatt az átmeneti megoldás már nem jelent megnyugvást az emberek számára, ezért inkább hosszú távra terveznek. Habár mostanában is folyamatos a kereslet, a nyári hajsza során az áruházak kevésbé tudtak lépést tartani a megrendelésekkel, mint most, ugyanis a világpiaci nyersanyaghiány a kínálatra is negatív hatással volt. A jelenlegi helyzet ugyanakkor még abban is különbözik a korábbitól, hogy az árak is nagymértékben megemelkedtek, majdhogynem megduplázódtak.

A drasztikusnak mondható áremelkedések ellenére mégsem csökken az igény a fa- és vegyes tüzelésű fűtőalkalmatosságok iránt. A nagy érdeklődésről Molnár József kályhaépítő is sokat tudott mesélni. A rácalmási szakember naptára jó pár hónapra előre tele van, folyamatosak a megrendelések. Molnár József megemlítette, a mostani állapot miatt még fontosabbá vált az embereknek az, hogy lakásuk fel legyen szerelve egy, kevés fával is felfűthető, gazdaságos fűtőtesttel, emiatt ruháznak be inkább drágább, de jobb minőségű berendezésekre. Kiemelte, a kisebb kandalló csak egy nagyon jól szigetelt háznál optimális, hiszen az hamar felmelegszik és gyorsan ki is hűl, tehát nem jó a hőtartó közege. Ennek ellenére ezeket a fűtőberendezéseket is nagyon sokan keresik, sőt, majdhogynem fel is vásárolták azokat.

Az új fűtőeszköz beszerzése előtt azonban jó, ha tájékozódunk arról, mivel is jár egy kandallóval, kályhával vagy kazánnal történő fűtés, hiszen ezek rendkívül balesetveszélyesek. Fejér megyében évente átlagosan 280 lakásban fordul elő tűzeset, melyek 65 százaléka a fűtési szezonban történik. Szabó-Bisztricz Anett tűzoltószázados, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik: „Az ilyesfajta lakástüzek azért következnek be, mert a füst­elvezető nincs megfelelően kitisztítva, így a kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad.” Emiatt nagyon fontos a kémények ellenőrzése minden évben, ugyanakkor maga a fűtőberendezés rendeltetésszerű használata is elengedhetetlen. Nem szabad azt túlfűteni, szellőzés nélkül üzemeltetni, hiszen ekkor növeljük a balesetek bekövetkeztének valószínűségét. Emellett lényeges az is, hogy a fűtőeszközt és környezetünket is óvjuk, és ne gyújtsunk be tüzelésre nem alkalmas anyagokkal, mint ruha, műanyag vagy egyéb hulladék.

Az üzletek sorra növelik kínálatukat, a választékban akadnak barátságosabb és borsosabb árú termékek is.

A nyílt égésterű fűtőeszközök használatakor keletkező szén-monoxid az egyik legnagyobb veszélyforrás. Ha nem gondoskodnak az égés során a szobából elhasznált levegő folyamatos utánpótlásáról, könnyen megtörténhet a baleset. Emiatt ajánlott a színtelen, szagtalan gázt érzékelő eszköz beszerezése, hiszen az életeket menthet. A szén-monoxid-érzékelőkről a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni, így a legbiztonságosabb körülmények között folytatódhat a fűtési szezon.