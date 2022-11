Körkép 18 órája

Advent első gyertyájának lángja fellobban a mostani vasárnapon

Advent első vasárnapja lesz most a hétvégén, november 27-én. Az emberek többsége már elkezdte díszíteni az otthonát, vasárnapra a koszorú is a helyére kerül, hogy meggyújthassák rajta az első gyertyát. Több településen közösségi rendezvény lesz most és minden adventi vasárnapon, hogy együtt hangolódjanak a szeretet ünnepére.

Mezőfalván tavaly Kissné Méninger Judit a nagycsaládosoktól, Gyetvai József a motoros és hagyományőrzőktől, valamint Kissné Katalin a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők egyesületétől gyújtott elsőként gyertyát

Dunaújvárosban még a novemberi rendes közgyűlésen döntöttek a képviselők az Adventi forgatag rendezvény megvalósításáról. Eredetileg 10 millió forintra tervezték a finanszírozását, de az elfogadott napirend alapján 20 millió forintból valósítják meg a programot. A forgatag november 27-től december 23-ig lesz a Városháza téren. Az első napon, advent első vasárnapján 16 órakor nyitják meg a teret. 17 órakor lesz a közös gyertyagyújtás (így lesz ez minden ünnepi vasárnapon), majd koncert következik. A téren árusok, kézművesek is várják a látogatókat a hét minden napján, térzenével. A kínálatban kisebb fellépések, műsorok is szerepelnek, ezek részleteiről később adnak tájékoztatást. Ugyancsak a novemberi ülésen fogadták el azt a módosított előterjesztést, miszerint 4 millió forintot biztosítanak külön a városrészi advent lebonyolítására a 4-es számú választókörzetben. Barta Endre, a körzet képviselője videóbejegyzésében vázolta, hogy a négy adventi vasárnapon megosztva tartják a közösségi összejöveteleket, a Váci utcában, illetve az új Vasmű út mögötti (töltőállomás melletti) területen. Ez utóbbinál lesz a találkozó most vasárnap, november 27-én 13 órától. Mint azt vázolta, lesznek árusok, kézművesek, mintegy 160–200 adag meleg étellel is készülnek. Azt is tervezik, hogy a városrész hét pontján karácsonyfát fognak díszíteni. A Pentele Baráti Kör szervezésében Kaizler Gitta festőművész munkáiból nyílik kiállítás november 27-én 12 órakor (mise után) az evangélikus templomban. Daruszentmiklóson az ünnepi gyertyagyújtásra és az azt követő műsorra – amit a helyi óvodások és az iskolások adnak elő – a Barátságházban kerül sor november 27-én 16 órakor. Dunaföldvár adventi programjainak ismét a Vár udvara ad helyszínt. A rendezvényeket kísérő vásárt vasárnap délután három órakor nyitják meg. A nap vendéglátója a Kertbarátok Egyesülete és a Máltai Szeretetszolgálat lesz. A kínálatuk tea, forralt bor, zsíros kenyér lesz. A gyertyagyújtás ünnepélyes pillanata 18 órakor lesz. Ezt az óvó nénik és a Beszédes József Általános Iskola alsó és felső tagozatos diákjainak műsora követi.

Előszállás november 27-én, advent első napján rendezi a már hagyományos Mikulás futást, amely az Előszállás–Nagykarácsony táv oda-vissza teljesítését jelenti. A résztvevők csatlakoznak majd a nagykarácsonyiak ünnepségéhez. Nagykarácsonyban a helyi Hagyományőrző Egyesület szervezi a programot. Vasárnap reggel ünnepi szentmise lesz, amelynek a végén díszpolgári címet adnak át az önkormányzat vezetői. A résztvevők és a hozzájuk csatlakozók körmenettel látogatják meg a templomtól nem messze, a kereszteződésben elhelyezett, ezen a napon megáldásra kerülő kőkeresztet, majd a felújított betlehemet, valamint a templom Szent László-termét. A rendezvényt ünnepi beszédek és a helyi előadók műsora teszi teljessé. Baracson a faluház és a település civil szervezetei várják a kicsiket és nagyokat vasárnap 10 órától, hogy együtt öltöztessék ünnepi köntösbe a faluházat és környékét, és 12 órától a látogatókat is fogadják. 16 órától a Baracs Néptáncegyüttes műsora látható. Az ünnepi gondolatokat Várai Róbert polgármester mondja. 16.30-tól gyertyagyújtás lesz. Közben adventi vásár és vendéglátás tölti ki a meghitt perceket. Nagyvenyimen november 27- én, vasárnap 16 órától a közösségi házban a Nefelejcs óvoda nagycsoportosainak és óvónőinek ünnepi műsora látható. Közben jótékonysági sütivásár, tea, vendéglátás színesíti a délutánt. Közös gyertyagyújtás zárja a programot. Kisapostagon vasárnap 16 órakor kezdődnek az ünnepi programok. A Schalbert Alapítvány faházánál felállított adventi koszorúnál a Kisapostagi Ifjúsági Klub tagjai, valamint a Lila Akác Dalkör fogadja műsorral az ünneplőket. Az adventi koszorú első gyertyagyújtásánál Szatmáriné Piroska köszönti majd a megjelenteket. Mezőfalván hagyományosan a Piac téri adventi koszorúnál kezdődik az ünnepi programsorozat vasárnap 15.30-tól. Ezúttal műsort adnak az iskolások és a Mezőfalvi Nagycsaládosok egyesületének tagjai. Gyertyát gyújtanak az iskola, a nagycsaládosok, a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők, valamint a motoros és a hagyományőrző egyesület tagjai. Az ünnepi gondolatokat Kristofory Valter plébánostól hallhatják. Perkáta is készül advent első vasárnapjára: 13–16 óra között kézműves kirakodóvásárnak ad otthont a Győry-kastély földszintje, ahol helyi és környékbeli alkotók portékáit lehet megvásárolni. A kisgyermekek kipróbálhatják a mézeskalács-festést illetve a papírhajtogatást, 14 órai kezdettel adventi szentmise és gyertyagyújtás lesz a kastély dísztermében, utána megáldják a betlehemi jászolt. A látogatókat meleg teával és zsíros kenyérrel várják a szervezők. Rácalmáson két napon is nagyszerű programokkal készülnek az első adventi hétvégére. A művelődési házban november 26-án, szombaton 15-től 20 óráig adventikoszorú-készítést szerveznek a családoknak. A rácalmásiak lakcímkártya felmutatásával eszközöket és alapanyagokat kapnak, amiből egyedi adventi koszorút készíthetnek. 15 órától a Rácalmási Festők Baráti Klubja kiállításmegnyitója lesz, 15 óra 30 perctől 19 óráig a könyvtárban Karácsonyi történetek címmel szervezett programot a helyi olvasóklub. Ezt követően 19 órától a Pillanatragasztó társulat előadását láthatják az érdeklődők. 27-én, vasárnap 15 órától kezdődnek a Piac téren a betlehemnél a programok. Az első gyertyagyújtás alkalmából a Manóvár Óvoda és Bölcsőde műsorát láthatják az érdeklődők, amelyben a Napsugár asszonykórus is közreműködik, majd az óvoda szervezésében kézműves vásári forgataggal kedveskednek a lakóknak. Adonyban a mézes nappal kezdődik a település adventi rendezvénysorozata. November 27-én a Bálint Ágnes Művelődési Házban délután 14.30-kor az első adventi gyertya meg­gyújtása után mézes ételeket lehet majd kóstolni, adventi kézműveskedésre is lesz lehetőség, és fellép az iskola tánc­csoportja, valamint 17 óra 15 perctől a Répa-retek-mogyoró gyermek­előadással is igyekeznek a legkisebb adonyiak kedvébe járni.

