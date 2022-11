Mezőfalva - Harmadik alkalommal találkoztak Mezőfalván a különleges galambok tenyésztői. A rendezvény egyben verseny is volt, ahol számos díjat és vándorkupát nyerhettek a résztvevők. Az indulók között nem egy helyi szakember is megmérette magát. Az eseményről Zsákovics István főszervezőt a V-302 Sárbogárdi Egyesület és Mondain Tenyésztők Baráti Körének elnökét kérdeztük a díjkiosztó előtt.

Igazán szépséges madarakat láthattunk Mezőfalván

– Egyre népszerűbb a faluban is ez a rendezvény, amit az is mutat, hogy nagyon sokan látogattak el hozzánk a vasárnapi nyílt napon. Külön öröm számunkra a környékünkön tevékenykedő galambtenyésztők számának növekedése. Baracson például Nyúl Ferenc és Horváth Ferenc, Mezőfalván Oláh László, Novoth Tibor és jómagam képviseljük a fajtatenyésztőket. Nagyvenyimen is többen galambászkodnak szervezetten, de ők inkább a postagalambokat favorizálják. A környékre ez utóbbi jobban jellemző, ezért is különleges a rendezvényünk, hiszen itt nemzetközi sztenderd és a szövetség bírálati rendszere alapján dől el a helyezés.

Hock Zoltán az egyéni díja mellett a csapatvándordíjat is átvehette

A mezőfalvi Novoth Tibor kisgyerekkora óta foglalkozik galambokkal. A versenyen két madara is díjat nyert. Az indíttatásról beszélt lapunknak. – Kelecsényi öregapám után maradt rám ez a hobbi. Ő magánszorgalomból, húsra, levágásra nevelt galambokat, és közben engem is megfertőzött a madarak szeretetével. Jelenleg 30-35 darab állatot gondozok a postagalambokkal együtt. Nem egyszerű ez a munka, ráadásul itt is vannak fontos feladatok, mint például az oltások. Legjobb eredményem 2007-ben Dabason az országos kiállításon a fajtagyőztesi tojó cím egy deres galambommal. Utána szintgyőzelmek voltak, és motivációként a Grand Champion címet szeretném egyszer elérni. Már közel vagyok hozzá – hallottuk a fiatal galambász rövid történetét.

A madarak megtekintése után díjkiosztó következett, számos plakett, kupa és a fődíj, a csapatvándorserleg talált gazdára. Ez utóbbit a pécsi Hock Zoltán vehette át. Mezőfalvi díjazottként Novoth Tibor kék deres hím- és tojógalambja lett Champion-győztes. Remélhetőleg jövőre is láthatjuk a galambokat!