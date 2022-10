Ebek és gazdáik sokasága érkezett vasárnap a Szalki-szigetre, ugyanis a kemping területén rendezték meg a CAC nemzeti kutyakiállítás-sorozat idei utolsó, záró rendezvényét. A helyi főszervező a Dunaújváros és Környéke Ebtenyésztők Egyesülete volt. A szervezet vezetője, Szöllősi Anikó lapunknak elmondta, kétévente rendezik meg ezt a megmérettetést, amely kifejezetten a kutyák szépségére fókuszál. Rekordszámú jelentkezés érkezett a kiállításra, összesen kilencszáztizenöt kutyust neveztek be.

Az ország minden szegletéből érkeztek a kiállítás résztvevői, a szemle során több mint kétszázhatvan fajtájú ebet láthatott a közönség, kis- és nagytestű, rövid- és hosszú szőrű kutyákat. Nyolc korcsoport szerint (és még ennél is több fajtacsoportban) bírálta a zsűri a versenyzőket. A szemléhez külön-külön kifutókat jelöltek ki, ahol a gazdáik felvezetésével vonultak a kutyák. Délelőtt csak a fajtiszta, törzskönyvezett állatok versenyeztek, délután pedig további két kategóriában is bemutathatták négylábúikat a gazdik: a kedvencek osztályában a keverék kutyusok is versenyezhettek, amíg a hobbi osztályban a fajtiszta, de törzskönyv nélküli ebekkel vonultak fel.