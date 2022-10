Dunaújváros - Felsőoktatási intézményünk arról számolt be, hogy harmadik helyezést ért el egy országos, rangos megmérettetésen Szabó Benedek Áron mérnökinformatikus hallgatójuk. A Dunaújvárosi Egyetem fiatalja „Gépi tanulás-vezérelt képfelismerő iOS-alkalmazás fejlesztése” címmel írta szakdolgozatát. Ezt díjazta a versenyt meghirdető Hírközlési és Informatikai Tudományos Bizottság. Az innováció ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében három kategóriában írták ki a pályázatot a magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató végzős hallgatók részére. A támogatóknak köszönhetően a kategóriák győztesei pénzjutalomban részesültek, a legjobb pályaműveknek publicitást is biztosítanak, valamint egyéves tagságot is felajánlottak a tudományos bizottságban.