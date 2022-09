Elsőként a Kémény Zrt. vezetőjét kerestük meg. Bartos Tamástól azt kérdeztük, hogy valóban várható, hogy a Kémény Zrt megszűnik, illetve beolvad teljes mértékben a katasztrófavédelemhez? - tette fel a kérdés a feol.hu.

- Nem. A Székesfehérvárral kötött közszolgáltatási szerződést valóban felmondani kényszerültünk 2023. január közepétől. Ez azt jelenti, hogy a társasházaknál, illetve a természetes személyek birtokában álló ingatlanoknál, ami nem székhelye, telephelye gazdálkodó szervezetnek, vagyis lakossági ügyfeleknél, a jelzett időponttól a katasztrófavédelem szerve látja el a szolgáltatást. De csak ott. A Kémény Zrt. marad, tovább dolgozik és a gazdálkodó szervezetek székhelyén, telephelyén továbbra is ellátjuk feladatunkat. Ehhez tartozik a társasházak gyűjtő szellőzőinek, valamint az ipari szellőzőrendszerek tisztítása is. Ezt a tevékenységet is töretlenül folytatjuk tovább.

Ez egy speciális terület, így talán még érdekesebb, hogy mi lesz azokkal a szakemberekkel, akik jelenleg még a Kémény Zrt.-nél végzik az ellenőrzéseket? Megmarad-e a munkájuk?

Bartos elmondta: - Az eddigi tapasztalatok alapján a katasztrófavédelemnek szüksége van a szakemberek egy részére, illetve cégünk is tovább végzi feladatát, így szinte mindenki munkájára szükség lesz a továbbiakban is. Az, hogy pontosan ki az, aki átmegy, és ki marad nálunk, az még az előttünk álló tárgyalások, egyeztetések során dől el. Nem vagyunk elkésve, hiszen az átadásig van még 5 hónap.

Megkérdeztük azt is, hogy mindebből mit vesznek észre a kéménytulajdonosok? A vezérigazgató így felelt: - A lakossági kéményhasználók maximum a dokumentumokon lévő logók változását érzékelik, hiszen számos esetben még a kéményseprő személye is ugyanaz marad. Közületi használóknál, illetve szerződött partnereinknél pedig nem lesz változás.

A katasztrófavédelem sajtóosztályára is elküldtük a kérdéseinket a folyamattal kapcsolatban. Rabóczky Zsolt helyettes szóvivő úgy fogalmazott: - Immár hat esztendeje, pontosabban 2016. július 1. óta a katasztrófavédelem kéményseprői látják el a kéményseprőipari közfeladatot a lakosság körében azokon a településeken, amelyeken az önkormányzat és a kéményseprőcég között kötött közszolgáltatási szerződés lejárt, vagy azt felmondták.

A tűzoltó alezredes is megerősítette a Kémény Zrt. vezetőjének állítását. Válaszában az áll: - A cég nem olvad be a katasztrófavédelembe, egy gazdálkodó szervezet integrálását a hatályos jogszabályi rendelkezések nem teszik lehetővé, ebben az esetben csak a közfeladatot veszi át a szervezet. A feladat átvételét a katasztrófavédelem kéményseprőipari szakterülete kéményseprő szakemberek felvételével tervezi.

A feladat tehát átkerül a Katasztrófavédelem Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprő-ipari szervéhez, de Rabóczky biztosított minden érintettet arról, hogy az átállás zökkenőmentes lesz. Úgy fogalmazott: - Az a tény, hogy a katasztrófavédelem a feladatot átveszi, nem változtat a társasházban élők helyzetén, hiszen a társasházakba a kéményseprők eddig és ezt követően is automatikusan az év elején közzétett sormunkaterv szerint érkeznek. A családi házban élő magánszemélyek pedig ezt követően is ingyenesen rendelhetik meg a kéményseprőipari tevékenységet.

Valójában ez a változás már időszerű volt, ugyanis a többi magyarországi megyében már korábban lezajlott az ez a folyamat. A lényeg, hogy az élet-, az egészség-, és a vagyonvédelem szempontjából fontos, hogy mind az égéstermék-elvezetők, mind a szellőzőrendszerek karban legyenek tartva, márpedig ennek biztosítása érdekében elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés a cégek és a magánszemélyek esetében is.