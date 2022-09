Idén már húszezret adtak el

Magyarországon elsőként a budapesti székhelyű Főegyházmegyei Ostyaellátó kezdte meg a gluténmentes (csökkentett gluténtartalmú) kis ostyák forgalmazását 2007-ben. S mivel a papok között is van gluténérzékeny, már kapható csökkentett gluténtartalmú nagy, misézőostya is. Az ostyaellátó megbízott igazgatója, Ádámcsó Angéla adatokkal is szolgál. Ezek szerint az első évben közel hatezer kis ostyát adtak el országszerte. Ez a szám folyamatosan emelkedik, az idén már most húszezernél tartanak. Az éves átlagos növekedés meghaladja a tíz százalékot. Sokak számára örvendetes tény, hogy a gluténérzékeny hívek is gondtalanul áldozhatnak már több mint 15 éve.