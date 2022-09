A gigaméretű tök a Bognár családnál „gyúrta” ki magát ekkorára. Nem mindennapi mérete történetét nézve, nem meglepő.

A „tököcske” gazdája, Bognár Roland előre megfontolt szándékkal kezdett a tök nevelésébe. Magot kért a 2021-ben az ország legnagyobb tökét termesztő emberétől, majd ezt elvetette.

A rekkenő hőségben nedves ronggyal takarta be

Az április elején kiültetett palánták gondozására extra figyelmet fordított. A locsolás és a folyamatos tápanyag-utánpótlás mellett még az erős napsütésben arra is gondolt, hogy árnyékot készítsen a növénynek. A tökök nőttek, fejlődtek szépen. Egy közülük a többinél is szemrevalóbb volt. Ettől kezdve a gondos gazda ennek az egy példánynak szentelte minden figyelmét.

Roland elmondása szerint már a virág beporzását követően egy héttel látszott, hogy „ebből lesz valami”. Ettől kezdve napi törődést igényelt a különleges tök úgy, mint egy kisgyerek. Ahányszor a kertben járt, annyiszor nézte meg dédelgetettjét. Folyamatosan figyelte, nehogy valamilyen bogár belerágjon, a szárát igazgatta, nehogy letörjön.

A rekkenő hőségben nedves ronggyal takarta be, hogy ki ne száradjon, héja puha maradjon, így biztosítva a további növekedést. Naponta több száz liter vízre volt szükség az öntözéséhez, mivel lombjának felülete nyáron elérte a 150 négyzetmétert.

Szeretgette, becézgette, aminek meg lett az eredménye. A becslő számítások szerint körülbelül 240 kilogrammot nyomhat a „tököcske”. Nőni már látványosan nem fog, most már csak érik. Még néhány hétig lehet izgulni, hogy minden rendben legyen.

Nagy esély van október elején a gigatököt megmérettetni Martonvásáron, a legnagyobb tökök országos versenyén. Ha megéli, halloween tájékán lehetséges, hogy a Polgárdi felirat környékén is megmutatja majd magát.