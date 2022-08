Több más program mellett az érintett gyermekek és kísérőik ellátogatnak majd a daruszentmiklósi Várnai nandu- és fürjészkertbe is. De egész héten gyógypedagógiai szakemberek irányítják a táboréletet, akik célzottan a gyerekeknek szánt speciális programokat állítottak össze, hogy szórakoztasson és persze fejlesszen is egyszerre.

A tábor utolsó délutánján az alapítvány támogatására a MaNoKa-tanyán különleges és nyilvános rendezvényt szerveznek, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Hallósy Botond és Szopori Zsolt csikósbemutatót tartanak, valamint Boni Linda is jelen lesz a Levendulás Tündérkert képviseletében kézműves termékeivel. A bemutató után bárkinek lehetősége lesz kipróbálnia magát lóháton.

Az előző sikerére való tekintettel a nyitott és ingyenes pénteki programra 16 óra 30 perctől várják az érdeklődőket.