Nyolc éve kezdődött, először gépi mosásra használtuk a hagyományos mosószappant, amit akkoriban idős nénikéktől vásároltam piacokon, vásárokon. Ledarált formában használtam, nagyon jól alkalmazható gyerekruhák előszappanozására. Sajnos kiapadtak ezek a források, így nekem kellett előállítani a szappant. Nem voltam jártas a kémiában, így utána kellett olvasnom a mosószappan-készítés fortélyainak. Eleinte csak mosószappant készítettem, aztán bővült a felhasználási terület, mert nemcsak gépi mosáshoz kezdtük el használni, hanem például ledarálva felmosóvízbe tettük úgy használtuk, szépen kinőtte magát otthon általános tisztítószerré – mondta el lapunknak Gergely.

Halász Gergely beszélt lapunknak a szappankészítés rejtelmeiről és az áru keresletéről Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Majd hozzátette: – A mai napig a mellékhelyiséget leszámítva mindenhol mosószappant használok, sőt néhány komolyabb térdig érő habfürdő árán kikísérleteztem azt a mennyiséget, amit mosogatógépbe tehetek. Autómosáshoz is ideális, hiszen teljesen környezetbarát, lebomlik a természetben, sőt még Bálint gazda szerint is kitűnő rovarölő szer, rózsáknál, veteménynél, levéltetvek ellen használható. Egy évig csak mosószappant készítettem, majd otthon és a rokonságnál is felmerült az igény a pipereszappan készítésre, így hát belevágtam –emlékszik vissza.

– A tiszta szappanhoz jönnek az adalékanyagok, úgy mint természetes színezékek, százszázalékos természetes illóolajok, növényi kivonatok és még sorolhatnám. Addig fejlődött, hogy két éve hivatalos a vállalkozásom, és azóta járok aktívan piacokra, vásárokra, különféle rendezvényekre. Az évek folyamán annyiban haladt előre a tudásom a témában, hogy az eredeti foglalkozásom rajz- és vizuális kommunikáció tanár, ami jól jött ahhoz, hogy szappanesztétika tekintetében a színekkel, mintákkal, pecsétekkel tudok játszani. Körülbelül öt évvel ezelőtt elkezdtem átszakosodni kémiatanári szakra, az előtanulmányokat el is végeztem, aztán szembesültem vele, hogy a főiskola az hétvégi elfoglaltság, a vásárok és a gyerekeim miatt nem fog beleférni. Így az iskolát elengedtem. Magát a szappanfőzés tudományát nem tanfolyamon sajátítottam el, hanem rengeteg utánajárással, a kémiai tanulmányaim abban segítettek, hogy már táblára is fel tudtam vázolni, hogy a rotyogó fazékban mi történik.

El se hinné az ember, hányfajta kézműves szappan létezik

Széles körű kínálat

– Úgy vettem észre, hogy kicsit dekadenssé vált az kézműves szappankészítés az országban és világszerte is. Helytelennek tartom, de szinte alapkövetelmény, hogy kizárólag növényi összetevőkből álljanak a szappan alapreceptek. Előszeretettel használok disznózsírt is maximum 20 százalékban. Meg kellett találnom azokat az összetevőket, amik nem avasodnak meg, a disznózsír egy nagyon jó alapanyag és az emberi bőr zsírszövetével az egyik legrokonabb összetevő, csak az ebből készült szappan hajlamos az avasodásra. Ezért kell bele más is, így találtam rá a kókuszolajra és az olívaolajra és ebből a hármasból készítem a szappanokat. Azért, hogy az igények le legyenek fedve vannak vega és vegán összetételek is. A vega szappan, csak azért nem vegán, mert tartalmaz 3 százalék erőszakmentes állati összetevőt, azaz méhviaszt, ezenfelül csak olíva- és kókuszolajat. Vannak teljesen vegán szappanok is – árulja el a szakmai módszertant.



Mosószappan és disznózsír fontossága

– Főleg a Kárpát-medencében nagyon releváns volt mindig is az állati zsiradékok használta. Nagy kedvencem a hagyományos mosószappan és a kasztília szappan, ami pedig extraszűzolívaolaj-szappan. Eltérés az elkészítési időben van, amíg egy mosószappan egy félnapos elfoglaltság, egy pipereszappan húsz perc alatt megvan. Két éve azt tapasztaltam, hogy az idősebb korosztály sem tudta, hogy mire való a mosószappan, újra meg kellett ismertetni a közönséggel. A mosószappan nagyon jó folttisztító, ha marhaepével összefőzöm, akkor sokkal hatékonyabb lesz a folttisztító hatása – árulja el a mester.



Kereslet, fogadtatás

– Az emberek egyre inkább a környezettudatosság felé fordulnak, keresik ezeket a termékeket. Azt szoktam mondani a vásárlóimnak, hogy nyugodtan vásároljanak mástól is kézműves szappant, csak kérdezzék meg, hogy tartalmaz-e a szappan tartósítószert? Milyen illatot- és színezőanyagot használnak? Ugyanis azt vettem észre, hogy kézműves szappanoknál használnak ipari, szintetikus, kőolajalapú illatolajokat, színezőket. Az utóbbi egy évben szépen megszaporodtak a szappanjaimmal kapcsolatos pozitív visszajelzések, már több száznál tart azoknak a száma, akik elmondták, hogy nem szárítja a bőrüket, tartós az illata, sokáig megmarad maga a szappan. Rendszeresen megtalálnak azzal a kérdéssel, hogy ez meg az a szappan mire jó? A válaszom pedig az, hogy fürdésre és kézmosásra. Nem a szappanban van a csoda, hanem a nagyipari vegyszerek elhagyásában – mondja.



Tervek

– Hónapról hónapra jönnek új ötletek, limitált kiadású szappanok, újabb tisztítószer elképzelések, például valódi mosógél. Szappanformákra vonatkozóan vannak elképzeléseim, ha ugyanazt a szappant készítem hosszabb ideje, akkor is változtatok valamin, például újfajta pecséttel látom el, vagy más formába öntöm – zárja gondolatait.