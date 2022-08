Jó ideje mást sem hallani, minthogy mindenki csak panaszkodik a rezsiköltségek emelkedése miatt ahelyett, hogy arról szólna a diskurzus, hogy ki mivel tudná csökkenteni a fogyasztását. Márpedig az ehhez vezető út első lépése a háztartások összes villanykörtéjének a lecserélése lehet. Utánajártunk a különböző típusú izzók villanyszámlára gyakorolt hatásának.

Még nincs késő, érdemes lecserélni azokat a hagyományos, nagy fogyasztású, régimódi villanykörtéket, amelyek az új árak mellett horrorcsekkeket jelenthetnek.

Nem is gondolná az ember, hogy egy jó helyre felszerelt mozgásérzékelő lámpával és egy energiatakarékos izzóval mennyit lehet megspórolni, nem csak éves, de akár havi szinten is, hiszen az átlagfogyasztók villanyszámlájának nagyjából a negyedét a világítás teszi ki.

Rendben, cseréljünk hát izzót, de melyik típus az, amivel a legjobban járhatunk anyagilag?

A hagyományos villanykörtéket nem véletlenül tiltotta be az Európai Unió már hosszú évekkel ezelőtt. A villamos energia 90 százalékát hőtermelésre fordítja, és csak 10 százaléknyi áram hasznosul a világításban.

Az energiatakarékos izzók már egy sokkal költséghatékonyabb megoldást kínálnak a világításra, ám számos egészségkárosító hatásuk mellett használatuk kifejezetten veszélyes, a bennük felhasznált higany és a szemre ártalmas vibrálás miatt, ugyanakkor élettartamuk tízszerese a hagyományos klasszikus villanykörtékének.

Ára miatt a legdrágább, hosszabb távon mégis a leginkább megtérülő befektetés, ha az otthonunkban minél több világítótestet LED-es (világító dióda) fényforrással látunk el, aminek fogyasztása 85 százalékkal kevesebb a hagyományos izzókénál, ráadásul átlagosan húszéves élettartama miatt megéri kifizetni azt a jelentős többletköltséget, amit ki kell érte fizetni a kasszánál.

A Magyar Villamos Művek számításai szerint, ha egy átlagos háztartásban – ahol csak hagyományos izzók vannak – mindent LED-es izzókra cserélnek, úgy a szakemberek szerint összességében 22 százalékkal csökken a havi energiafelhasználás.

Ráadásul a legújabb modern LED-es izzókat már távirányítóval is lehet szabályozni, ezzel amellett, hogy akár különböző hangulatos színeket varázsolhatunk otthonunkba, adott esetben a fény­erőből is visszavehetünk, még kisebbre fogva a pillanatnyi fogyasztásunkat.

(Forrás: bama.hu)