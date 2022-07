Szerdán a tervek szerint 15 órakor lett volna esedékes a kapunyitás, ám ahogy az lenni szokott, Murphy mindig dolgozik, a technika pedig nagy úr, és ha szembeszáll az emberrel, akkor bizony meg kell vele küzdeni. Ezután az intermezzo után elérkezett a pillanat, amire mindenki várt, és elhangzott az a bizonyos mondat, amellyel hivatalosan is kezdetét vette a jubileumi FEZEN, mégpedig az, hogy „engedhetitek őket!” Mindenki izgatottan vette át a karszalagját, az önkéntesek pedig sürögtek-forogtak, hogy minél gördülékenyebb legyen a beléptetés. Innentől kezdve pedig mindenki boldogan kérte ki az első italát, kortyolt bele a jó hideg sörbe, és indult el, hogy körbejárja a fesztivál területét. Szó ami szó, hivatalosan is elkezdődött a négy napon át tartó bulizás Fehérváron!

Aktuális hír, hogy Deák Bill Gyula, aki pénteken kora délután lépett volna fel a fesztiválon a várható nagy hőségre hivatkozva lemondta a bulit. – Nagyon sajnálom, hogy ilyen hírt kell hoznom, de a péntek délutáni (16.30) FEZEN-koncert a nagy meleg miatt elmarad, lemondtam – tette közzé közösségi oldalán Bill. A bejegyzésből kiderül, aggodalomra nincs ok, a zenész nem beteg, de mivel rajongóival még sokszor szeretne bulizni, a saját egészsége érdekében – akár 37 Celsius-fokot is jósolnak aznapra – inkább a lemondás mellett döntött. A szervezők posztja alapján a Deák Bill Blues Band helyett ebben az időpontban a Kalapács lép majd színpadra. Több mint 100 fellépő közel 20 külföldi produkcióval érkezik a jubileumi FEZEN-re. Köztük lesz a fesztivál történetének egyik legnagyobb metálfellépője, a Nightwish. De visszatér a Scooter, és idén nyitott a FEZEN az elekt­ronikus irányzatok felé is. Egy minifesztivál lesz a fesztiválban, hiszen a pénteki napon az egyik nagyszínpad a Total Dance Festivalé lesz. Több mint 3 órányi slágeregyveleg olyan előadótól, mint az Eiffel 65, Mr. President, Alice DJ, DJ Sash vagy a La Bouche (Forrás: feol.hu)