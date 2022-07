A gyerkőcök fáradhatatlanok, figyelmetlenebbek is, gyakran nem tudják felmérni a veszélyhelyzetet

Ilyenkor, a nyári szünet derekán a legfelszabadultabbak a gyerekek, mert az iskola és a nevelési intézmények szabályozottságának emléke és a szeptember fenyegetése is egyformán messze van.

Mostanra már csapágyasok lehetnek a biciklik, gördeszkák, görkorcsolyák, rojtosak a trambulinok, a strandok a szokottnál is jobban tele vannak a forróság miatt, és sok család ilyenkor indul nyaralni. A gyerkőcök fáradhatatlanok, figyelmetlenebbek is, a játék hevében pedig gyakran nem tudják felmérni a veszélyhelyzetet. Ezért nekünk, felnőtteknek fokozottabban kell rájuk figyelnünk, hogy a nyaralás programjából kimaradhasson a kórházi látogatás.

A Szent Pantaleon Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály vezetőjét, dr. Yousif Mahmood Abdulaziz főorvost kérdeztük meg, mire érdemes különösen figyelnünk.

A főorvos elsőként a folyadékbevitel fontosságát hangsúlyozta. Ugyanis a hőmérséklet emelkedésével nő a kiszáradás veszélye, így fokozott odafigyelést és folyadékbevitelt igényel, hogy szervezetünk vízháztartását egyensúlyban tartsuk. Ráadásul a csecsemők és a gyermekek testének víztartalma jelentősen magasabb, így érzékenyebbek a kiszáradás szempontjából.

Nem árt, ha a célállomás időjárási viszonyait előre feltérképezzük és a hétköznapoknál feltehetően több mozgást is belekalkuláljuk a nyaralás alatti folyadékbevitelbe. A rendszeres fogyasztásra javasolt vízen, ásványvízen kívül jól hidratálnak a teák, a gyümölcslevek, az üdítőitalok és a levesek is. A repülőgépek fedélzetén a levegő víztartalma jóval kevesebb (10-20 százalék), mint a szokásos belső környezeté, aminek általában 30-60 százalék között mozog a páratartalma. Tehát a repülés alatt több folyadékot kellene meginnunk ahhoz, hogy megfelelő folyadékszintünket biztosítsuk, annak ellenére, hogy egy helyben ülünk és nincs melegünk.

A gyermekgyógyász második veszélyként a napot említette. Hiszen a gyermekek bőre sokkal érzékenyebb, mint a felnőtteké, ezért őket minden esetben a számukra kifejlesztett napvédő készítménnyel kell bekenni, vagy a ma már sok helyen kapható UV-szűrős pólót adjuk rájuk. A déli órákban nem szabad őket a napra engedni, és fürdés után újra kell kenni a lurkókat. Mindig legyen a fejükön olyan kalap, ami a nap ellen árnyékolja az arcukat, és lehetőség szerint itassuk a gyerekeket a nagy melegben.

Harmadik veszélyként a doktor úr az esésekből adódó traumákat említette, amelynek egyetlen ellenszere van csak, a szülői felügyelet. Bár igyekszünk gyermekeinket mindentől megvédeni, de még így is elkerülhetetlenek az apróbb balesetek. Biciklizésnél és görkorcsolyázásnál nem árt térd- és könyökvédőt használni, és sohasem ruha nélkül, valamint strandpapucsban engedjük őket a mászókára, vagy akár a nyeregbe. A biciklissisak is kötelező – így esésnél a gyermek nem üti meg a fejét. Ha már nem elég a sebtapasz, akkor a lehorzsolt végtagok sebeit elsőként tisztítsuk meg a szennyeződéstől – ehhez tiszta vizet használjunk, majd kenjük be a sebet kombinált hatóanyagú sebkezelő krémmel. De komolyabb esetben keressünk fel szakembert.

Végül dr. Yousif Mahmood Abdulaziz az étkezésekkel összefüggő veszélyekre figyelmeztette az olvasókat. Egyrészről nyáron könnyebben romlanak az ételek, ezzel együtt gyorsabban szaporodnak a kórokozók is. Így gyakori panasz a hányás, hasmenés. Figyeljünk, hogy friss élelmiszert fogyasszon a gyerek. Másrészt ügyeljünk az életkornak megfelelő táplálásra, kerüljük a megszokottól eltérő gasztrokalandokat, főleg a fiatalabb gyermekek esetében.