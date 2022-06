1972 januárjában írt arról a Hírlap, hogy a városi tömegsportbizottságban operatív csoportot jelöltek ki „a közeljövőben megépítésre kerülő erdei tornapályák ügyeinek intézésére”. 1972 áprilisában pedig már arról írt az újság, hogy a tornapálya helyét a Kádár-völgyben jelölték ki, társadalmi összefogással épül fel, és a „meleg forrástól” egészen a vasmű kerítéséig ér. Tudományos munkát is végeztek a tervezők: Sopronban mérték fel az ott akkor már megépített pályát. A helyben épülő létesítményről így írt a Dunaújvárosi Hírlap. „Tizenkét állomásból áll majd az erdei pálya. Egy-egy állomás között 100-120 méter távolság lesz, amelyet különböző módon: sétálva vagy futva kell megtenni. Az állomásokon nagy mutatótábla áll majd, amelyről megtudja az érdeklődő, hogy ott, azon a helyen mit is kell cselekedni. Háromfokozatú feladatot sorol fel a tábla, az elsőt az edzettebbeknek, a másodikat a gyengébbeknek, a harmadikat az idősebbeknek ajánlják. A táblákon végzendő gyakorlatot kis rajz ábrázolja majd. Persze lesznek olyan állomások is, ahol tornaszer nem lesz, csak az útmutató tábla szerinti karkörzést, guggolásokat és egyéb tornagyakorlatokat kell elvégezni. A szerek között lesz egy nyújtó, néhány farönk, ez utóbbi különböző törzs- és karkörzési gyakorlatokhoz. Induláskor is, érkezéskor is a pálya végén pulzust kell mérni. És ki-ki láthatja, mennyire vette igénybe szervezetét az erdei tornapálya.”

A cikkből az is kiderült, hogy a pályát azzal a céllal létesítették, hogy minden korosztály számára biztosítsa a sportolás lehetőségét. Diákok, brigádok, üzemi dolgozók százai álltak készen arra, hogy megkezdjék a munkálatokat. A már említett tömegsportbizottság gyors munkát ígért, az átadás dátumát 1972. május 6-ában jelölték meg.

Sokat nem is tévedtek: az 1972. május 9-ei számában ezt írta a Hírlap: „Szombaton a festői Kádár-völgyben felavatták az ország negyedik, Dunaújváros első erdei tornapályáját... Lencsés József, a VTS elnöke elmondta, hogy mintegy 6000 óra társadalmi munkával készítették el a pálya nyomvonalát, valamint a tornaszereket. A legtöbbet a DV Hengerművek, a MÜM 316. tanintézet és a dr. Mün­nich Ferenc gimnázium dolgozói, diákjai segítettek.” 1600 méter hosszú lett a tornapálya, amelyen 12 állomást létesítettek, és táblákkal jelezték, hogy ezeken az állomásokon milyen gyakorlatokat kell elvégezni. Nagy szám volt ez akkoriban, a helyi és a megyei sajtón kívül még a Népsport is cikkezett az átadásról.

1974-ben egy rövid hír szólt arról, hogy az erdei tornapályát társadalmi munkában tartják karban, 1978-ban pedig arról írt a Hírlap, hogy a Nyírfa aranykoszorús szocialista brigád felújította az erdei tornapályát. Itt már „csak” 1200 méter pályahosszról írnak, amit a vasváris diákokkal kiegészült brigád korszerűsített, illetve esőbeállókat és ülőalkalmatosságokat is kapott a létesítmény.

1985 decemberében került ismét az újság hasábjaira a tornapálya azzal, hogy ki kellene pucolni a területet és fel kellene újítani az instruáló táblákat.

Hosszú évekig állt lepusztulva, aztán újra életre keltették

2001-ben már arról írt a helyi újság, hogy a pálya állapota egyre romlik a vandálkodások miatt is. Nincs pénz a megfelelő kezelésre, karbantartásra. 2002-ben az önkormányzat helyreállította, azonban pár hónap alatt lepusztították a felújított erdei tornapályát. Az évtizedek alatt a tornaszerek elpusztultak, maradványaikat tönkretették, elhordták. 2014 áprilisában Orosz Csaba tűzoltóparancsnok azzal az ötlettel állt elő, hogy az erdei tornapályát szeretné rendbe hozni, újjáépíteni. Április 12-én megkezdődött az egykori erdei tornapálya helyreállítása civil kezdeményezésekből – foglalta össze a következő évek eseményeit a József Attila Könyvtár honlapja.

A felújítás akkor megtörtént a Hankook gumiabroncsgyár, az önkormányzat és civil összefogás keretében. Új eszközöket telepítettek a pályára, és rendezték a környezetet is.

2017-ben az a hír röppent fel, hogy eltűntek a sporteszközök a pályáról, de szerencsére nem így volt. Természetesen azok közben a helyükön voltak, tehát nem tűntek el nyomtalanul. A kiserdő bejáratánál a tornapálya táblája ma is figyelmeztet a „házirend” betartására.