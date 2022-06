A pentelei dalkör folyamatosan fejlődik, termékeny időszak után vannak

Újabb nagyszerű sikert ért el a Pentele Kéknefelejcs Hagyományőrző Dalkör. Nemcsak közösségként, hanem egyénileg is kiemelt arany minősítést érdemeltek ki Siófokon, az országos nyugdíjas Ki mit tud? és Népek tánca – népek zenéje rendezvénysorozaton.

Siófokon június 10. és 12. között rendezték meg az országos nyugdíjas Ki mit tud? és Népek tánca – népek zenéje sorozat országos döntőjét az alábbi kategóriákban: szólóének (népdal, magyar nóta, operett stb.), szólóhangszer, vers- és prózamondás, színjátszás, tánc (néptánc, modern tánc, hastánc, szalontánc, egyéb tánc), népdalkör, kórus, hangszer­együttes, egyéb (artista, bűvész stb.) és általában minden színpadi produkció, népi játék.

Mivel a szervező Hontravel Kft. összevonta a nyugdíjas Ki mit tud?-ot és a népek táncát és zenéjét, ezért a megmérettetéseken minden korosztály érdekelt volt.

A penteleiek az elődöntők után jutottak a fináléba, ahol közülük Sebestyén Veronika szólóéneke, Tauz Józsefné vers­mondása, Bölcsföldi Ferenc harmonika-hangszerszólója, és a dalkör előadása ért kiemelt arany minősítést a zsűri megítélése szerint.

Dr. Horváthné Lázár Gabriella, a dalkör vezetője hétfőn, amikor a kis társaság a Pentele Klubházban ünnepelt egy kicsit, elmondta, kiemelt arany minősítést országos versenyen még sohasem kaptak, csak regionális erőpróbákon. Ez azt is jelenti számukra, hogy folyamatosan fejlődnek.

– Hetente egyszer szoktunk három, három és fél órát próbálni, a versenyek előtt hetente többször is. Mezőföldi dalokat, azok közül is leginkább szerelmes énekeket tanultunk meg a versenyre. Amatőrök vagyunk, de amikor színpadra kell lépni, nagyon is profik. Amellett, hogy több szép sikert értünk el a közelmúltban, az is lényeges, hogy nagyon jó társaságot alkotunk. Ennek a jele az is, hogy a környező településekről, még Nagylókról is szívesen járnak közénk, mert itt nagyon jól érzik magukat. Vagyis az utóbbi időben gyarapodott a létszámunk. A koronavírus-járvány utáni tíz hónap kimondottan termékeny volt számunkra. Továbbra is várjuk azokat a hölgyeket, férfiakat, akik szeretnének hozzánk kapcsolódni. Mint említettem, teljesen amatőrök vagyunk, ezért szívesen fogadunk bármilyen pici támogatást.