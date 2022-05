„Tűzoltó leszel s katona!”... József Attila Altató című versét az általános iskolán innen és túl talán senkinek nem kell bemutatni. És egészen biztosan jól ismerik hazánk tűzoltói is, hiszen kevés hasonló ikonikus irodalmi mű létezik, ami ennyire közismert. Hogy ez a vers, vagy valami egészen más motiválta-e a pályaválasztás során, erről kérdeztük Sudár Mihályt.

– Azért nem ennyire tudatos a történet, hogy gyerekként erről álmodtam volna. Elég későn, huszonhat éves koromban Kaltenecker Miklós barátommal éppen abban az időben polgárőrködtünk. Tehát eddig az ideig közöm nem volt a tűzoltósághoz. Hős sem akartam lenni. Jól elvoltunk a polgárőrséggel. A fordulat akkor következett be, mikor szolgálat közben egyre többször találkoztunk balesetekkel, mentésekkel és a tűzoltókkal. Az esetek során megfogalmazódott bennünk, hogy a polgárőr-felszereléshez is lehetne néhány mentő-, illetve segítőeszközt betenni. Az ötletünk akkor nem talált megértést, így jött a gondolat, mi lenne, ha a régi mezőfalvi önkéntes tűzoltó egyesületet felélesztenénk, és mi külön elindulnánk a tűzoltós irányba. Felkutattuk az emlékeket, amiben volt a gazdaságnak és az önkormányzatnak is önkéntes egyesülete, akik együtt jártak még versenyekre is. Ez egészen 1998-ig működött. Akkor megállt az egész. 2006–2008 között sikeresen újraélesztettük az egyesületet. Összeszedtük a papírokat, dokumentációkat, megmaradt felszereléseket, amelyeket hivatalosan bejegyeztettünk, rendbe rakattunk. Szerencsére a családi támogatás is mögöttünk volt, ami azért nem utolsó szempont, mivel közben én elkezdtem a hivatásos képzést is. Úgynevezett „zöldfülű” voltam a szakmában, mert előtte építőipari vállalkozásban tevékenykedtem. Gyakorlatilag a mezőfalvi laktanyából mentem a tűzoltóságra.



– Mi történt, amikor bekopogott azzal, hogy Sudár Mihály vagyok, tűzoltó szeretnék lenni?

– A laktanyai munkák során már ismertem a tűzoltókat, mert ők ellenőriztek például egy telephelyköltözés esetén. Ebben az időben Rauf András volt a tűzoltási és a mentési osztály vezetője, akivel sokat beszélgettünk. Látogatást is tehettem a tűzoltólaktanyában. Megállapodtunk, szólni fog, amint lehetőség adódik felvételre. Érdekes, hogy éppen áruházi vásárlás idején csörrent a telefon: na akkor most van felvétel, gyere! Az orvosi és egyéb feltételek teljesítése után így 2007 év eleje óta a tűzoltóságon vagyok főállásban. A hivatásos állomány egészen 2018-ig tartott. Utána a Dunaferrben létesítményi tűzoltó lett a fő állásom. Mellette 2020 óta másodállásban mentőzök, valamint a mezőfalvi önkéntes tűzoltóknál is aktívan önkénteskedem.



– Visszakanyarodva az aktív hivatásos időkhöz, vitte magával a családot is?

– Természetesen, mivel az ő támogatásuk nélkül ez elképzelhetetlen. Például 2010-ben versenyre is elmentünk. Akkor épp Mezőfalva adott helyet a tűzoltó-sportversenynek, ahol női csapatot is indítottunk, köztük a feleségem részvételével. Meg is nyertük az első díjat! Tehát nem csak támogatott, hanem azóta is rész vesz az önkéntes munkában a fiammal, Dániellel együtt.



– Miként fogadta a kitüntetést?

– Nagyon meglepődtem és nyilván nagyon jólesik. Csak egy meghívót nyomtak a kezembe. Azt, hogy ki terjesztett fel, a Létesítmény Tűzoltó Szövetség, vagy a Magyar Tűzoltók Országos Szövetsége, nem tudom, de nagyon felemelő érzés, amikor az ember munkáját elismerik!

Amikor jó példát tudunk mutatni a fiataloknak, az többnyire ragadós

– Könnyen megtalálja a hangot a fiatalokkal?

– Amikor jó példát tudunk mutatni a fiataloknak, az többnyire ragadós. Például a fiam ezzel együtt nőtt fel, és már hivatalosan a Dunaferr Létesítményi Tűzoltóknál dolgozik. Mellette önkéntes. De volt velünk Takács Marcell is, aki szintén önkéntesként kezdett és annyira megtetszett neki, hogy a hivatásos állományt erősíti azóta is. Vagy említhetjük a fiam toborzó posztjára jelentkező budapesti hölgyet is, aki a távolság ellenére is csatlakozna.



– Mi az, ami a pályán tartja az embert még a nehézségek ellenére is?

– Akár közhelynek is hangozhat, de még sem az – a tenni akarás! Akik nem ilyen szemlélettel gondolkoznak, azok sosem fogják megérteni, ehhez nem kell pénz! Egyszerűen: az ember ha tud, akkor megy és segít!

Sudár Mihály jelenleg tehát a Dunaferr Létesítményi Tűzoltóságnál főállásban szolgálatvezető. A hivatásosoktól zászlósként szerelt le, illetve tartalékos zászlósként szerepel. Mellékállásban – de nem mellékesen – pedig tovább erősíti a mezőfalviak önkéntes csapatát.