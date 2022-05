Dr. Bánffy Balázs doktor úr lesz Előszállás háziorvosa, aki helyi lakosként szeretné végezni a gyógyító munkát, a településre is fog költözni.

Részlet az Elő-Szó Kisbíró helyett című újságból:

A barátnőm a Dunaújvárosi kórház sürgősségi osztályán ápolónő.Ügyeletes orvosként járok szerte az országban,így találkoztunk,aztán dr. Fekete Borbála doktornő kérdezte meg, szeretnék-e Előszállásra jönni. Körbe néztem a községben, mindenki nagyon kedvesen fogadott, tetszett, hogy van idősotthon is, ugyanis az idősek gyógyítása szívügyem, mert nekik komplex egészségügyi problémáik vannak, ami kihívást jelent számomra. Gyönyörű,felújított rendelőm is lesz itt, ami szintén nagyon tetszett. Nem sokat kellett gondolkodnom azon, hogy eldöntsem, örömmel leszek júniustól Előszállás háziorvosa.