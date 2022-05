A felvezető után már egészen biztosan kitalálták olvasóink, hogy a foltvarrók találkozóján jártunk Mezőfalván. Aki azt gondolná, hogy ez csak egy amatőr hobbi, nos az nagyon téved! Sokkal több annál. Ahogy a falakra kifüggesztett különböző kompozíciókat nézegetjük, ez szinte művészet.

A Mezőfolt tagjai húsz éve varrnak közösen a maguk és mások örömére. Középen Márok Csaba polgármester, mellette jobbra Horgosné Rácz Éva klubvezető.

Száz húszan fogadták el a meghívást a mezőfalvi foltosok éves közös varrására május 28-án, szombat délelőtt. A Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében megrendezett programra érkezők már nagyon várták a közös találkozás lehetőségét, hiszen a vírus okozta szigorú szabályok a foltvarrók összejöveteleit is megnehezítette. Ennek ellenére él és virul a foltvarrás hagyománya, miként a mezőfalvi összejövetel is bizonyította. A rendezvény résztvevőit Horgosné Rácz Éva a házigazda Mezőfolt Klub vezetője köszöntötte. Kiemelte, hogy nagy öröm számukra újra találkozni és ugyanolyan lelkesedéssel állnak neki a közös varrásnak, mint azt tették a kezdetektől fogva két évtizeden keresztül. Mert hogy ez az esemény egyben a húsz éves jubileuma is a csapatnak. A rendezvényen meghívottként részt vett Márok Csaba Mezőfalva polgármestere, aki szintén köszöntötte a foltosokat. Kiemelte, hogy minden rendezvény színvonalmérője, mennyien fogadják el a meghívást? Ebből a szempontból pedig igen jól állnak a mezőfalvi foltvarrók, mivel több mint százan foglalnak helyet az asztaloknál. A folytatásban megismerhettük a házigazda klub eddigi történetét melyben kiderült, hogy Dáginé Ildi vezette eleinte a foltvarrás tudománya felé a társaságot, majd tizenöt évig Papp Gizi, utána pedig a jelenlegi vezető Horgosné Rácz Éva gondoskodott a mezőfalvi foltvarrók összetartásáról, a hagyományok megtartásában. Természetesen a társakkal együtt, akik annak idején tíz fővel indultak és mára tizenketten alkotják e remek csapatot. Az idei közös varrásra egy madaras figurával készültek. Előtte Tarr Petra énekelt kellemes számokat hangulatfokozóként. A rendezvényen részt vettek Mezőfalva testvér-településének tagjai is Kisújfaluról.