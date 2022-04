Szép lassan minden hitünket olyan csodaszerekbe vetjük, melyek csak a hatástalanságukkal tudnak szembesíteni minket. Nem váltják be hozzájuk fűzött reményeinket, és bár szörnyű beismerni, örökké sem élünk. Hogy őrizzük hát meg a fiatalságunkat? A mi kultúránktól távol, keleten ősi hagyománya van az arc természetes ápolásának. Az internet és az általa használt különböző platformok széles körű terjedésének hála, az utóbbi években egyre népszerűbbé és egyre több ember számára elérhetővé válhat olyan tudás, amelynek a létezéséről mit sem sejtettünk eddig. Jelen esetünkben ez, az arcjóga.

Természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy kiterítünk egy polifómot az arcunk előtt. Ez sokkal inkább rejt magában tornagyakorlatokat, hiszen az arcunk ugyanolyan izmokat takar, mint bármely más testrészünk. Miért ne edzhetnénk? Pintérné Radics Tímea, az Örömvilág Tudatosság Központ egyik munkatársa örömmel lebbentette fel előttünk tudásának fátylát.

Úgy emlékszik vissza, még a népszerű közösségi oldal egyik hirdetésében találkozott először az arcjógával. Sokáig kacérkodott a gondolattal, hogy jobban bele kellene ásnia magát a témába, hiszen egy bizonyos kor után az ember akarva-akaratlanul is elkezd foglalkozni a külsejével, szeretne tovább fiatal maradni, annak látszani. Többféle kezelést, termékeket kipróbált, többségük viszont csak átmenetileg bizonyult hatásosnak. Ezután találta szemben magát Fumiko Takatsu videójával, akivel azonnal érezte a szimpátiát. Rögtön összekötötte őket egy közös történet, mindketten elszenvedtek egy közlekedési balesetet, melyben sérült az arcuk. Tímea hazafelé tartott, amikor egy kamion elütötte őt, 25 évvel ezelőtt. Nem tört el egyetlen csontja sem, viszont az útburkolaton csúszva, arcának egyik oldalán sérült a bőr, az alatta lévő izmok. Az orvosok nem jósoltak nagy javulást, évekig úgy érezte takargatnia kell a baleset nyomait. Végül Fumiko módszere változtatta meg életét és reménykedett, hogy ha a világ másik végén élő hölgynek bevált, akkor ő is kipróbálná. A bizakodásból pedig eredmények születtek, amik visszaadták önbizalmát. Lehetősége nyílt arra, hogy mindezt a tudást, a módszer tudományos hátterét tanfolyam keretében is elsajátítsa, és bár hosszasan töprengett rajta, végül belevágott.

Érdekes, mennyire magától értetődő, hogy foglalkoznunk kell a testünkkel. Közeledik a nyár, ilyenkor már elkezdődik egy edzés dömping, hogy a nyáron prímán mutassunk a fürdőruhában. Az arcunkat viszont nem edzük, holott, ugyanúgy izmok dolgoznak ott is. Mondják, hogy a szem a lélek tükre, de ha végig gondoljuk, elég sokszor ülnek ki érzelmeink az egész arcunkra. Tímea szerint, aki “belül” nem érzi jól magát, bármit kipróbálhat, kívül is látszódni fog rajta, hiszen testünk-lelkünk szoros kölcsönhatásban van egymással. Ezáltal a módszer sok aprósággal a belsővel is foglalkozik.

Az érzelmeken kívül azonban rengeteg dologról árulkodik még az arcunk, melyek többsége rossz szokásként is leírható. Ilyen például az alvás. Ha valaki, csak az egyik oldalán fekve alszik, egy idő után megrövidül a nyaka azon fele és kialakul egy minimális asszimetria. Ha valaki stresszes, aggódó típus, akkor sokat ráncolja a homlokát, megjelennek tehát a függőleges ráncok. Ha valaki például rendszeresen cigarettázik, kialakulnak az ajka felett, arra merőlegesen az úgy nevezett smoker line-ok. Ez egyébként akkor is előidézhető, ha nem dohányzunk, de rendszeresen használunk példuál szívószálat az italunk elfogyasztásához. A rossz szokások közül semmiképpen sem maradhat ki a telefon/tablet képernyőjének bámulása. Gondoljuk csak végig, ilyenkor általában lenézünk. A gravitáció alapból hat a bőrünkre, ezzel a mozdulattal azonban rádobunk még egy lapáttal, s a bőrünk elkezd lefelé húzni, megereszkedni. Az arcjóga használatával ezen területek korrigálhatók, körülbelül 5-8 évet tagadhatunk le, eredeti korunkból, ráadásul napi maximum negyedóra időráfordítással, ami később, mikor már gyakorlottak vagyunk, nem plusz időt jelent, hanem adott tevékenység közben is el lehet végezni.

Mível Tímea gyermekkora óta szeretett volna tanár lenni, most úgy érzi, hogy ezáltal valahol teljesült a régi álma. A módszert mindenkinek ajánlja kortól és nemtől függetlenül. Ha például 35 éves korunkban kezdenek először zavarni minket a ráncaink, akkor sincs késő elkezdeni, ahogyan 75 éves korunkban sem. Természetesen minél előbb kezdi valaki, annál nagyobb hatást lehet vele elérni hosszú távon.

Az arcjóga pedig megtanít arra, hogy úgy használjuk arcunkat az érzelmeink kifejezésére, hogy a “jó” izmainkat mozgatjuk meg hozzá, ezáltal megakadályozzuk, hogy kialakuljanak a nemkívánatos ráncok.