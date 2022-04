Csapó Gábor 1932. december 23-án született Battonyán.



1957-ben diplomázott a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, s ezt követően 10 évig dolgozott az egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján. Szakvizsgát 1962-ben tett belbetegségekből. Már a klinikai évek alatt is részt vett a tudományos munkában, Magyarországon és külföldön tudományos kongresszusokon szerzőként, szerzőtársként szerepelt.

1967-ben érkezett a dunaújvárosi kórházba, ahol 3 évig mint csoportvezető belgyógyász végezte munkáját. 1970-ben kapott kinevezést a II. belgyógyászati osztály vezetésére, mely beosztásban 1987-ig dolgozott.

Ezt követően a kórház II. sz. Rendelőintézetében a belgyógyászati szakrendelésen folytatta munkáját, ahol még nyugdíjba vonulását követően is dolgozott 2004-ig. A tudományos munkát a dunaújvárosi kórházban is folytatta, számos publikációja jelent meg, illetve 1977-től 2002-ig a Tudományos Bizottság tagjaként szervezte a tudományos üléseket.

Munkássága elismeréseként 1982-ben Miniszteri Dicséretet kapott, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1994-ben „Dunaújváros Egészségügyéért” Díjat adományozott számára, 2000-ben pedig „Szent Pantaleon Emlékérem” kitüntetésben részesült.

Szakmai tevékenysége befejezését követően még évekig a Magyar Orvosírók Társaságának tagjaként kongresszusokon szerepelt és az Évkönyvükben is publikált.

Dr. Csapó Gábor főorvos köztiszteletnek örvendő, beteg centrikus, kiváló szaktudású, széles látókörű orvos volt, akinek segítőkészsége, sok kedves története, finom humora is sokak emlékezetében él.

Szerettei fájdalmában osztozva, emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük meg.

Nyugodjék békében!

Szent Pantaleon Kórház Vezetősége