A közleményben azt írták, ez a most megnyíló csónakos horgászati és behajózási lehetőség egy év próbaidőre szól. Amennyiben a területen munkát végző cég sorozatos szabálytalanságokat tapasztal, az engedélyt vissza fogja vonni. A közép-dunai szakaszt kezelő horgászszövetségek készítettek egy térképet is az új horgászrendhez, hogy segítsék a pecásokat az eligazodásban és a szabályok betartásában. Ezt a térképet a helyi egyesület honlapján is meg lehet tekinteni.

Kiemelték a horgászrend ide vonatkozó részeit is. Így például, az öbölben, a kijelölt aktuális munkaterületen tilos a horgászat (a parton elhelyezett táblák jelzik a tiltott részt). Az öböl nyugati területén kizárólag partról, vagy a parttal érintkező csónakból, kishajóból engedélyezett a pecázás.

A horgászat csak csónakból, vagy kishajóból történhet a vízterület északi részén, a sárga bójasortól északi irányban levő vízterületen. Megközelítése csak a nyugati partszakasszal párhuzamosan elhelyezett sárga bóják mellett, azok vonalának követésével lehetséges. Az öböl vízterülete kijelölt „vermelőhely”, amire időszakos horgászati korlátozás van érvényben.