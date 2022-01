Elindítottuk

Hamarosan indul a Tündérszépek szépségversenyünk megyei előválogatója, azonban aggodalomra semmi ok, ha még nem jelentkeztél. Március 22-ig van lehetőséged megtenni, bár nem érdemes halogatni, folyamatosan telítődik fel a mezőny!

A megyei és regionális fordulók az online térben zajlanak, amelyek tétje a következő fordulóba való továbbjutás. Ezeket követi két közönségszavazás, majd az országos döntő. Bőven akad még tehát néhány hét arra, hogy kihozd magadból a maximumot, hogy még tökéletesebbre csiszolhasd az összképet.

Hogy minél gördülékenyebben menjen, felkértük Radanovics Ivett székesfehérvári edzőt, lássa el jelentkezőinket jó tanácsaival.

Felkészülés

Érdemes minél előbb elkezdeni a fizikai ráhangolódást, legjobb, ha rendszeresen beiktatunk a napirendünkbe aerob mozgást. Természetesen a megfelelő minőségű és mennyiségű étkezés is elengedhetetlen, valamint a folyadékpótlásra is fordítsunk minél nagyobb hangsúlyt. Amennyiben lelkileg is szeretnénk a topon lenni, érdemes egy-két táncórára ellátogatnunk, a dance fittnes edzésformával, tapasztalataim szerint, nagyon szépen felszínre lehet hozni a női energiákat - magyarázza az edző.

Ételek és italok

Ivett szerint nincs itt semmi féle nagy titok, tisztán és változatosan kell étkezni. Sok folyadékot kell bevinni a szervezetünkbe, amit lehetőleg víz formájában juttassunk be. Együnk sok zöldséget és gyümölcsöt, a nasit pedit nem árt elkerülni! Ami talán meglepő lehet, semmiképp sem javasolja az edző a szénhidrátok megvonását, hiszen fontos a szervezet számára. Mindaddig, amíg mértékkel fogyasztjuk!

Varázslatos diéták?

Ivett kérdésünkre elárulta, hogy nem hisz a diétákban, és nem is tartja őket egészségesnek. Ellenben az életmódváltással, ami tényleg pozitív változást eredményez. Természetesen utóbbinak, csak hosszabb távon van látsztata és kedvező hatása, viszont azok a módszerek, amik gyors hatást ígérnek, többet ártanak, mint használnak. Ha egy dolgot javasolhat az edző, ami rövid távon hasznosnak bizonyulhat, az a léböjtkúra. Negyedévente, félévente érdemes megcsinálni, azonban mindig körültekintéssel és hozzáértéssel. Az edző azt javasolja, hogy használjunk olyan csomagokat, amiket kifejezetten ilyen célokra lehet megvásárolni. Egy ilyen tisztítókúra segít a szervezetünkben felgyülemlett káros anyagoktól megszabadulni, miközbenm védi és tisztítja a vér- és nyirokrendszert, pozitív hatással van az anyagcserére és szervezetünk sav-bázis egyensúlyára. Ennek köszönhetően erősítjük immunrendszerünket, felfrissülünk és megszabadulhatunk pár felesleges kilótól is.

Kamerák előtt

Mikor végre kamerák elé kerülünk, elfoghat bennünket egy kis lámpaláz, de aggodalomra semmi ok. A fehérvári edzőnek számos ötlete van arra, hogyan hozhatjuk ki a maximumot magunkból.

Az első és talán legeslegfontosabb, hogy húzzuk ki magunkat! Hasunkat húzzuk be, vállunkat engedjük le, lapockánkat zárjuk össze, mellkasunkat nyomjuk előre. Már maga ez adni fog egy magabiztosságot, és ha ehhez még társítunk egy őszinte mosolyt is, valamint jól is érezzük magunkat a bőrünkben, akkor minden tökéletes lesz és a fotókon is ezt fogjuk viszontlátni: egy magabiztos, sugárzó nőt - magyarázza Ivett.

Ha már szót ejtettünk arról, mit csináljunk a kamerák előtt, beszéljünk arról is, hogy mit érdemes elkerülnünk. Az edző véleménye szerint semmiképp sem előnyös, ha például olyan ruhát vagy cipőt szeretne viselni valaki egy fotózáson, ami számára testidegen. Nincs értelme beleerőltetni magunkat egy olyan “szerepbe”, amivel nem tudunk azonosulni, mert kellemetlenül fogjuk érezni magunkat, amit a képek is tükrözni fognak. A másik elég gyakori "baki" a magassarkúknál ütközhet ki. Előfordul, hogy nem tudunk benne stabilan, természetesen, szépen járni, ami határozottan nem válik előnyére az önbizalmunknak. Nyugodtan válasszunk kisebb, szolidabb sarkú cipellőt, hiszen, minél magabiztosabban mozgunk benne, annál szexibbek leszünk!

Nincs más hátra, ha még nem jelentkeztél, ne habozz tovább, ragadd meg még ma a lehetőséget és élj vele!

Ki lesz Fejér megye legszebbje?

