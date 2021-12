Kevesen gondolnák, hogy Skóciai Szent Margit (1047–1093) is magyar volt. Ő a ma Horvátországhoz tartozó Reskán született, édesanyja Árpád-házi Ágota. Skóciában ,,Véreskezű’’ Malcolm uralkodott ebben az időben, aki kegyetlen irtóhadjáratot folytatott atyja gyilkosa, Macbeth hívei ellen. Malcolm megkérte Margit kezét, amire anyja biztatására igent mondott. Margit királyné megváltoztatta az udvar durva szokásait. Ő hívatta össze a skót egyház zsinatát, ahol a teológiai kérdésekhez is hozzászólt. Sok templomot és kolostort emeltetett, s nevéhez fűzik az irtóhadjárat befejezésének tényét is. Szent Margit minden angol királynő anyja is lett azáltal, hogy leánya, Matild Hódító Vilmos fiához, I. Henrikhez ment feleségül. Halála után szinte azonnal szentként kezdték el tisztelni, ünnepélyes szentté avatása 1261-ben történt.