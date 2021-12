Szinte nincs is olyan magyar háztartás, ahol szentestére ne készülne el egy jófajta töltött káposzta. Káposztából a szálast és a fejest is használni kell. Az előbbi kilogrammja általában hétszáz, az utóbbié nyolcszáz forint. A töltelékek közé, sőt, a töltelékekbe sem árt valami füstölt „cucc”. Nem mindenhol szokás így csinálni, de a tölteléknek kimondottan jót tesz, ha darálunk bele egy kis kolozsvári, vagy valami hasonlóan húsos szalonnát. Ezek ára 2800–3200 között mozog kilónként, és gazdag a kínálat. A tölteléksorok közé pedig kötelező valami füstöltet rakni, például füstölt húsos csontot vagy füstölt oldalast, az ínyencebbek akár füstölt kolbászt vagy sonkát, tarját is használhatnak. E termékek árai 600 és 3200 forint között mozognak kilónként. A választást mindenki ízlése vagy pénztárcája szerint tegye meg. A remek végeredményt mindegyik alapanyag garantálja. (A kellő sűrűséghez használhatunk még sertésbőrkét is – nagyszerű szolgálatot tehet.)