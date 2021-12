– Igen, vadászok! Nem mondom, hogy sötétzöldeknek hívom azokat, akik nem tudják átgondolni, miként is működik ez a világ, de a helyzet a következő: vadászat volt, van és lesz. Környezetvédelem nem volt, most már van. Tehát ha úgy vesszük, időrendileg is előbb volt a másiknál. Lehet köpködni egymásra, de sokkal értelmesebb, ha elkezdünk együttműködni. Nekem fő célom az, hogy bevigyem ide is azt a környezetvédelmi morált, ami jelen pillanatban nem mindig jellemző. Tavaly a FeHoVa kiállításra például egy vadászt készítettünk, csak kilőtt lőszerekből, odaírva, milyen mennyiséget hagynak maguk után a természetben. Persze, ez nem csak a vadászokra vonatkozik. Aztán mondhatja valaki, hogy vegán, majd ha négyezer forint lesz egy kiló liszt, mert ötmillió vaddisznó él az egynek való helyen és tönkreteszik a teljes termést, akkor meg felháborodik. Mi részesei vagyunk a vadgazdálkodásnak, szabályozva az állományt. Aztán ha valaki hisztizik miattunk, előbb ültessen kétszáz hektár erdőt, etesse az állatokat télen és utána már megteheti. Még egy kérdésem lenne, ha választanod kell, egy sertés lennél az ólban, ami amúgy mindenkinek rendben van, vagy egy vad az erdőben? Előbbi? Lehetsz bármilyen ügyes és okos, egyszer kijönnek hajnalban és elvágják a torkod. A vaddisznó viszont ha okos és ügyes, nagyon sokáig elél a szabadban. Na, akkor melyik a jobb élet, melyiket választaná az ember? Biztos, hogy az utóbbit – tartott kis kitérőt.